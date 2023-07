Estrelas de Hollywood evitam Harry e Meghan com medo de se indispor com WIlliam e Kate Middleton

Segundo a imprensa internacional, os famosos têm evitado aproximação com Harry e Meghan

Desde que se afastaram dos deveres reais e se mudaram para os Estados Unidos, príncipe Harry e Meghan Markle fizeram revelações bombásticas sobre a família real britânica. Mas as declarações não foram bem vistas por muitas pessoas, inclusive, por estrelas de Hollywood, que estão “evitando” o casal, segundo informações do jornal Express.

Relatórios afirmam que as celebridades estão evitando compartilhar suas vidas pessoais com o casal por medo de que seus segredos possam aparecer em documentários reveladores e até prejudicar as relações com o príncipe William e Kate Middleton.

Paula Froelich, produtora de histórias da NewsNation, disse ao tabloide britânico que “é um grande negócio” que impede os famosos de compartilharem detalhes de suas vidas com o duque e duquesa de Sussex.

“Todo mundo tem um filme para vender e uma peça da Broadway que eles querem estrear em Londres ou no West End. Eles sabem que o príncipe William e Kate — que são as maiores celebridades de lá — não aparecerão se eles pensarem que alguém é amigo de Harry e Meghan. Minhas fontes me dizem que é tudo sobre o dinheiro”, avaliou.

O casal vem procurando casas mais próximas a Hollywood, especificamente em Malibu, que é o lar de algumas das maiores estrelas do mundo, como Cher, Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Simon Cowell, Miley Cyrus e Charlize Theron.

Atualmente o casal e os filhos vivem hoje numa mansão de US$ 14 milhões (cerca de R$ 66 milhões) no recanto de luxo de Montecito, na Califórnia.

