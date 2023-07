Príncipe Harry e Meghan Markle buscam casas mais próximas de Hollywood

Em meio a rumores de separação, Harry e Meghan procuram casa em Malibu, lar de grandes celebridades dos Estados Unidos

Em meio dos rumores sobre separação, o príncipe Harry e a ex-atriz, Meghan Markle estão buscando outra mansão para a família, de acordo com o site "Express". O casal e os filhos vivem hoje numa mansão de US$ 14 milhões (cerca de R$ 66 milhões) no recanto de luxo de Montecito, na Califórnia.

No entanto, os dois estariam tentando se mudar para mais perto de Los Angeles e, segundo a mídia americana, já buscam "secretamente" residências na região de Malibu e de acordo com o jornal The Mirror, o casal está iniciando o processo de compra de uma mansão na região, uma das mais cobiçadas dos Estados Unidos.

Malibu é o lar de algumas das maiores estrelas do mundo, como Cher, Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Simon Cowell, Miley Cyrus e Charlize Theron.

Em março, foi divulgado pela imprensa internacional que Harry e Meghan estariam gastando quantias absurdas de dinheiro para manter seu padrão de vida nos Estados Unidos. Boa parte desses gastos seria com a manutenção da casa de Montecito.

Uma fonte disse ao Express, outro jornal internacional, que o principal motivo para a escolha do local pela dupla é a proximidade com o centro de Los Angeles e de Beverly Hills. Outro fator significativo apresentado é a recente decisão de Meghan de ser representada pelo poderoso agente Ari Emanuel, da Agência de Talentos William Morris Endeavor (WME).

“Harry e Meghan estão revendo suas opções de vida, com Malibu sendo um local de interesse. Eles visitaram secretamente a área algumas vezes, e Meghan conhece partes da região por ter vivido lá quando criança. É incerto se eles vão vender a casa em Montecito ou apenas comprar um novo lar”, disse o informante.

A fonte, então, acrescentou: “Estar neste local, onde os negócios são feitos, é inteligente. E, claro, há uma cena real de Malibu, onde grandes estrelas, produtores e executivos de estúdios saem, socializam e fecham negócios durante jantares e festas na praia. Meghan tem amigos que moram na cidade e ela gosta de lugares como o Soho House. Certamente, eles seriam convidados desejados em muitas festas importantes”.