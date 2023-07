Fonte diz que Meghan Markle se arrependeu de deixar Harry escrever livro de memórias

Meghan teria entendido que as revelações sem filtro a respeito da família causaram popularidade para o casal e que são vistos como 'chorões profissionais'

Meghan Markle teria se arrependido de ter apoiado e incentivado seu marido, Príncipe Harry, lançar seu explosivo livro de memórias, 'O Que Sobra', com relatos detalhados sobre os seus conflitos na Família Real.

A afirmação vem da revista britânica especializada em celebridades OK, que conversou com uma fonte da monarquia. De acordo com o insider do Palácio de Buckingham, a ex-atriz culpa a autobiografia do marido, que se tornou um best seller no mundo todo desde o seu lançamento no começo do ano, pela queda de popularidade do casal. Ela também teria deixado claro que gostaria de ter sido mais envolvida na produção do livro.

Antes mesmo do lançamento, apareceram na mídia inglesa notícias de que Markle teria muitas preocupações sobre os relatos de Harry, principalmente em relação à recém-coroada Rainha Camilla, sua madrasta e pivô do término casamento do seu pai, Charles, com sua mãe, Lady Di, ainda nos anos 1980 e 1990.

“Meghan agora pode ver que, seja justo ou não, eles estão sendo vistos como chorões profissionais e não é tão simples para ela se distanciar de tudo isso, porque é vista como totalmente solidária com Harry”, disse a fonte.

“Ela agora está arrependida de não ter sido mais ativa ou ter se envolvido quando ele estava escrevendo o livro. Essa teoria de que ela microgerenciou o que ele escreveu ou teve alguma opinião sobre o manuscrito está totalmente equivocada – era o livro de Harry e ela o deixou prosseguir com ele”.

Meghan Markle deve estrelar sequência de grande clássico de Hollywood

Parece que Meghan Markle já encontrou a sua grande volta para Hollywood! Recentemente foi revelado que a duquesa de Sussex estaria tentando desvincular seu nome de seu marido, o príncipe Harry, para voltar a focar em sua carreira solo como atriz. E parece que ela achou a maneira perfeita para isso!

Segundo a revista New Idea, Meghan deve fazer seu retorno triunfal ao cinema com um remake do clássico O Guarda-Costas — Uma Reviravolta Notável, de 1992. O filme original foi estrelado por ninguém menos que Whitney Houston, que cantou a clássica I Will Always Love You no longa.