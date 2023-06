Príncipe Harry e Meghan Markle enfrentam rumores de crise conjugal

Enquanto especialistas em família real especulam sobre divórcio do casal, príncipe Harry se torna primeiro membro da realeza em 100 anos a depor em um tribunal

Desde que renunciou às funções reais, em 2020, o príncipe Harry (38) tem vivido em uma eterna montanha-russa, cheia de altos e baixos. Brigas com a família, perda de títulos, acusação de racismo, processos e até um livro — O Que Sobra — no qual narra detalhes de sua vida no palácio, colocaram o caçula do rei Charles III (74) no lugar que ele mais teme: sob os holofotes, seja para o bem ou para o mal. Entre tantas polêmicas, a mais recente envolve uma possível crise em seu casamento com Meghan Markle (41). “Em todos os relacionamentos que já tive — seja com amigos, namoradas, com a família ou com o Exército — sempre houve um terceiro envolvido, ou seja, a imprensa sensacionalista”, desabafou Harry, sobre os boatos envolvendo seu nome.

As especulações começaram quando a especialista em realeza lady Colin Campbell (73) afirmou que o príncipe estaria em contato com advogados para tratar de um possível divórcio. “Se houver problemas reais no casamento, o que parece haver, Harry vai ter muito trabalho para se livrar deles, porque ele tem sido muito aberto sobre todas as suas falhas”, comentou Colin. A ausência de Meghan na coroação de Charles III, além das recentes viagens de Harry para a capital inglesa, Londres, sem a amada, reforçaram as especulações. Nada, no entanto, foi dito ou confirmado pelo casal. “Depois de me ver crescer desde bebê e examinar cada movimento meu, os tabloides conheceram os desafios e lutas de saúde mental com os quais tive de lidar durante toda a minha infância e vida adulta. Eles jogaram com tudo isso e usaram para sua própria vantagem, eu acho que é criminoso”, reforçou o caçula de Diana (1961-1997).

A lista de rumores é extensa. Fontes dizem que Harry teria alugado um apartamento para se refugiar nos momentos de tensão, Meghan estaria saindo para festas com as amigas e até uma briga pela guarda de Archie Harrison (4) e Lilibet (2) e pela partilha dos bens já estariam dando dor de cabeça aos duques. “Há problemas no casamento há algum tempo. Ouvi de cinco fontes completamente confiáveis que Harry entrou em contato com advogados há alguns meses”, reforçou Colin, em recente entrevista.

As últimas viagens de Harry para Londres estão diretamente ligadas às invasões de privacidade. O Duque de Sussex regressou à Inglaterra para depor como testemunha em um processo movido por ele contra um grupo de comunicação acusado de grampear ligações telefônicas de forma ilegal entre 1996 e 2011. “Sempre senti que os tabloides queriam que eu fosse solteiro, pois eu era muito mais interessante para eles e vendia mais jornais. Sempre que eu entrava em um relacionamento, eles estavam muito ansiosos para relatar os detalhes, mas então, rapidamente, tentavam acabar com ele, colocando o máximo de pressão sobre a relação e criando tanta desconfiança quanto humanamente possível. Esse objetivo distorcido ainda é perseguido até hoje, embora eu esteja casado”, apontou Harry diante do juiz, alegando ainda que a imprensa destruiu sua adolescência, relações, amizades e até seu papel da monarquia. O processo, que ainda aguarda uma decisão judicial, marca um feito histórico para a realeza, afinal é a pimeira vez em mais de 100 anos que um membro dos Windsor depõe em um tribunal. A última foi em 1891, quando Edward VII (1841-1910) compareceu a um tribunal por um processo por difamação em 1891.

Durante os dois dias de depoimento, Harry não escondeu sua indignação com a série de artigos e matérias publicadas a seu respeito. De questionamentos sobre não ser filho legítimo do rei a atribuição de papéis como playboy, viciado e irresponsável, o príncipe culpou os tabloides por todas as histórias. “São todos relatos dolorosos, mesquinhos e cruéis. Quanto mais sangue manchará seus dedos digitadores antes que alguém possa acabar com essa loucura?”, indagou ele. Enquanto não vence a disputa nos tribunais, Harry segue sendo alvo. Recentemente, o duque relatou que ele e Meghan foram perseguidos de carro por paparazzi em Nova York e definiu o episódio como “catastrófico”. “Essa perseguição implacável, que durou mais de duas horas, quase resultou em várias colisões envolvendo outros motoristas na estrada, pedestres e dois policiais”, afirmou um porta-voz do príncipe. A perseguição, que faz lembrar o trágico acidente de Diana, em 1997, foi amenizada pelo prefeito da cidade, Eric Adams (62). “Acho difícil acreditar que aconteceu uma perseguição de duas horas em rápida velocidade, mas estamos descobrindo a duração exata. Dez minutos de perseguição em uma cidade com o tráfego congestionado como Nova York é extremamente perigoso”, detalhou o político. A agência de fotógrafos também negou o perigo diante dos cliques. “Não aconteceram colisões e nem quase colisões durante este incidente. Os fotógrafos relataram que o casal não esteve em perigo imediato em nenhum momento”, disse um comunicado oficial da agência.

Em meio às especulações sobre a crise em seu casamento, Harry ainda precisa lidar com a atmosfera de tensão entre ele e a família. Após ter um papel de coadjuvante na coroação do pai, o príncipe segue longe de se reconciliar com os Windsor. “Sempre me senti diferente do resto da família”, já falou ele, que chegou a ser convidado a retirar seus pertences da Frogmore Cottage, onde fixou residência com Meghan após o casamento. Desde que se mudaram para a Califórnia, eles passaram a usar o local como ponto de apoio quando precisavam ir ao Reino Unido. “Eles não mostraram vontade de se reconciliar. Quero uma família, não uma instituição”, falou o duque. Em contrapartida, a família real segue em silêncio diante das brigas e das especulações.

