‘Crazy in Love’: Príncipe Harry e Meghan Markle curtem show de Beyoncé em clima apaixonado

Após boatos de crise, Harry e Meghan Markle foram flagrados por fãs que estavam no local curtindo o show juntos

Espantando boatos de crise no casamento, príncipe Harry e Meghan Markle foram flagrados curtindo o show da Beyoncé, que aconteceu no estádio SoFi, em Los Angeles, acompanhados da mãe da duquesa de Sussex, Doria Ragland, e um grupo de amigas da ex-atriz.

Além da Queen B, o casal foi a grande atração da noite, e vários vídeos dos dois durante a apresentação viralizaram na Internet essa semana. Em um dos vídeos, o príncipe Harry dançando a música 'Crazy in Love' ao lado de Meghan.

Harry e Meghan aparecem dançando animadamente no ritmo da música. "Esse foi um momento tão icônico. Esses dois estavam tendo a melhor noite da vida deles", escreveu o internauta que publicou o vídeo. Em outro registro o casal aparece curtindo o hit “Love on Top”, música que fez parte do casamento dos dois em 2018.

Os pais de Archie e Lilibet recentemente foram eleitos como o casal mais valioso do mundo, passando até a anfitriã do show, Beyoncé e seu marido, o rapper Jay-Z. Em termos de cliques, falar sobre os o casal, que deixaram oficialmente os cargos na realeza em 2020, é o assunto mais lucrativo para a imprensa.

Confira os vídeos:

Seeing Meghan and Harry so happy and so in love 🥹♥️pic.twitter.com/XDOPsjtJe2 — ᴊᴇʟᴀ (@jelevision) September 5, 2023

The head kisses 🥹 Meghan and Harry’s love is so tender and pure pic.twitter.com/HUFABIRV67 — Hannah (@queen_meghan14) September 3, 2023

Amigo desmente crise entre Harry e Meghan

Um amigo próximo à família de Meghan Markle e Harry desmentiu os rumores sobre uma possível crise no casamento deles. Nas redes sociais, o amigo do casal afirmou que os Sussex ainda estão muito "felizes juntos".

Karl Larsen, compartilhou algumas fotos do casal em seu perfil nas redes sociais e aproveitou para tranquilizar os fãs de Meghan e Harry: "Tão bom ver meus amigos Harry e Meghan na sexta-feira antes de eles viajarem no fim de semana. Por favor, não acreditem na mídia. Eles estão muito apaixonados e estão felizes juntos, nada além de sorrisos e risos por aqui", escreveu ele na postagem.

Príncipe Harry e Meghan Markle vão ficar de fora das homenagens à Rainha Elizabeth II

Príncipe Harry e Meghan Markle continuam ficando de fora nos eventos da Família Real britânica. Perto da data que a morte da Rainha Elizabeth II completará um ano. O tabloide britânico The Sun afirma que, a Família irá se reunir no castelo de Balmoral, na Escócia, porém, Harry e Meghan não estão convidados.