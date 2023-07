Amigo desmente rumores de crise no casamento do príncipe Harry e Meghan Markle: 'Muito apaixonados'

O fotógrafo Karl Larsen relatou no Instagram que Meghan e Harry estão muito felizes juntos

Um amigo próximo à família de Meghan Markle e Harry desmentiu os rumores sobre uma possível crise no casamento com o príncipe Harry. Nas redes sociais, o amigo do casal afirmou que os Sussex ainda estão muito "felizes juntos".

Karl Larsen, conhecido pelo seu trabalho na revista Rolling Stones e pelos flagras de celebridades, compartilhou algumas fotos do casal em seu perfil nas redes sociais e aproveitou para tranquilizar os fãs de Meghan e Harry:

"Tão bom ver meus amigos Harry e Meghan na sexta-feira antes de eles viajarem no fim de semana. Por favor, não acreditem na mídia. Eles estão muito apaixonados e estão felizes juntos, nada além de sorrisos e risos por aqui", escreveu ele na postagem.

Recentemente rumores de que o casal já não mora mais na mesma casa começaram a circular pela internet, De acordo com o site português, Meghan fez as malas e deixou a casa em que vivia com Harry, enquanto ele continuou na residência. “Ainda especula-se sobre as razões que levaram a esta tomada de atitude por parte da ex-atriz da série Suits. Os advogados das duas partes já estão tratando do divórcio, mas enfrentam um impasse, pois está muito difícil chegar a um acordo”, escreveu o jornal.

Harry e Meghan se casaram em 2018, no Castelo de Windsor. Os dois são pais de Archie, de 4 anos, e Lilibet, de 2.

Kate Middleton teve papel fundamental na resposta do palácio à entrevista polêmica de Meghan

De acordo com novo livro sobre a realeza, Kate Middleton teve um papel importantíssimo na resposta oficial do Palácio de Buckingham às reivindicações feitas na polêmica entrevista da Meghan Markle com Oprah Winfrey em 2021.

A declaração afirmou que "algumas lembranças podem variar" em relação ao que foi discutido na entrevista - e agora, uma nova edição de Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, de Valentine Low, afirma que a princesa de Gales desempenhou um papel fundamental em incentivar a declaração, de acordo com um trecho compartilhado pelo The Times.