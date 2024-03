Conheça Heidi Agan, sósia profissional de Kate Middleton que construiu sua carreira ao redor de sua semelhança com a princesa de Gales

Após um tempo sumida, Kate Middleton foi vista em um passeio com seu marido, o príncipe William, em Windsor no último sábado, 16. Porém, alguns internautas suspeitam que o vídeo seja falso, e que a realeza britânica tenha utilizado sósias para forjar uma aparição pública do casal. Com isso, todos os olhos se voltaram para uma pessoa: Heidi Agan.

Heidi uma sósia profissional da princesa de Gales que construiu sua carreira em torno da semelhança entre as duas. Ela iniciou sua jornada em 2012 após alguns clientes de um restaurante onde ela trabalhava repetidamente afirmarem que ela era parecida com Middleton.

Com isso, a atriz passou a estudar minuciosamente os trejeitos da princesa, procurando não se escorar apenas em sua semelhança física com Kate. Assim, Heidi estudou o maneirismo da esposa de William, incluindo o jeito que ela fala e se comporta.

A sósia ainda trabalha ao lado de Simon Watkinson, conhecido por interpretar profissionalmente o príncipe William. Porém, apesar da proximidade profissional, os dois não são casados na vida real.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Heidi Agan (@katemiddletonlookalike)

Heidi Agan falou sobre as teorias do vídeo de Kate Middleton

Em entrevista ao jornal The Mirror, Heidi Agan falou sobre o recente sumiço de Kate Middleton da vida pública e ainda negou os boatos de que seria ela no vídeo da princesa e seu marido em Windsor.

"Minhas redes sociais ficaram malucas desde que o vídeo surgiu. Não era eu. Brincando sobre a Kate é uma coisa, mas nós precisamos lhe dar tempo agora e eu tenho certeza que ela estará de volta após a Páscoa, como foi dito em primeiro lugar. Eu estava no trabalho naquele horário, então eu sei que não sou eu. Eu 100% acredito que é a Kate Middleton e Willian naquele vídeo. Então, ela está viva, e nós podemos ter certeza disso", contou Heidi.

Segundo a sósia, a princesa tem todo seu direito de deixar suas questões de saúde privadas. "Se a cirurgia é algo que ela quer deixar privado, então [o Palácio de Kensington] está certo de não compartilhar mais detalhes. Ela é uma figura pública, mas não propriedade pública e nós devemos respeitar isso. Desde que Kate passou pela cirurgia, eu fiz shows que eu aparecia e as pessoas falavam: 'Aí está Kate'. Então, isso começou como uma piada de 'nós achamos a Kate', mas isso deveria parar", opinou a sósia.