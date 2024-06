Conheça 7 curiosidades sobre as regras da família real britânica

Integrantes da realeza britânica precisam seguir algumas regras e hábitos diferentes e curiosos ao longo de suas vidas. Saiba alguns deles

A família real britânica segue várias regras e tradições na rotina e também em eventos oficiais. Que tal conhecer algumas das normas que eles precisam seguir à risca? O Rei Charles III, o príncipe William, Kate Middleton e todos os outros parentes conhecem os protocolos e regras de ser um integrante da realeza. E algumas são bem curiosas. Confira abaixo:

1 - Membros da realeza não podem dar autógrafos

Os membros da família real costumam cumprimentar os admiradores na entrada de eventos oficiais e tiram fotos com eles. Porém, eles não podem dar autógrafos. Isso porque a assinatura deles pode ser falsificada. Então, eles devem evitar assinar papeis na frente de outras pessoas.

2 - Herdeiros não devem viajar juntos

A família real segue a regra de que os primeiros na linha de sucessão do trono não devem viajar juntos. Isso porque, em caso de acidente, eles podem se machucar e isso poderia afetar a linha de sucessão. Por isso, pais e filhos devem viajar em veículos diferentes. Por exemplo, o príncipe William não deve viajar no mesmo carro ou avião que seu filho mais velho, o príncipe George, já que eles são os próximos a assumirem o trono.

3 - Os buquês das noivas

As noivas da família real devem usar um buquê feito com flores do jardim real em seus casamentos. É uma tradição desde o século 19 e representa o respeito pela realeza.

4 - Aceitar presentes

Durante os eventos públicos, os membros da família real devem aceitar todos os presentes que são oferecidos a eles. Eles não podem recusar um presente de um admirador porque é considerado uma falta de educação.

5 - Roupa preta na mala

Todos devem sempre levar uma roupa preta na mala em qualquer viagem que fizer. Eles devem estar prontos para entrar de luto a qualquer momento e em qualquer lugar, afinal, nunca se sabe quando alguém próximo pode falecer. Inclusive, vale lembrar quando a Rainha Elizabeth II estava em uma viagem com o marido quando seu pai faleceu, e ela teve que esperar a chegada de roupas pretas para voltar para casa em luto.

6 - Crianças devem usar shorts em evento público

A família real segue a tradição de que os meninos de até 8 anos devem usar shorts em eventos públicos. As crianças costumam aparecer de shorts e meias compridas até que possam usar calça comprida e essa é considerada uma regra de etiqueta.

7 - Uso de chapéu

As mulheres devem usar chapéu em todos os eventos públicos que aconteçam até às 17h. Depois desse horário, as mulheres casadas devem usar tiaras em seus cabelos.

++ Estado de saúde de Kate Middleton é citado por biógrafa: ‘Muito doente’