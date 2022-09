Como foi a primeira semana de Charles III como novo Rei do Reino Unido?

Desde climão com Harry até ira com canetas, saiba como foram os primeiros sete dias de Charles III como Rei

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 16h05 - Atualizado às 17h05

Na última quinta-feira, 8, há exatos sete dias, Charles III teve que assumir o posto oficial de majestade do Reino Unido e outros 14 estados independentes chamados de “Reinos da Comunidade de Nações”. Aos 73 anos de idade, o novo rei pegou o desafio de suceder o reinado mais longo da história, que foi o de sua mãe, a Rainha Elizabeth II.

E foram sete dias com o novo rei nas manchetes na internet e na imprensa, com direito a climão entre ele e Harry, demissão em massa de funcionários de antiga moradia, irritação com canetas, entre outras.

“Momento de maior tristeza”

Assim que Elizabeth II morreu, Charles III virou imediatamente o novo monarca britânico e divulgou um comunicado dizendo que a perda de sua mãe como o momento de maior tristeza para ele e sua família real.

“A morte da minha amada mãe, Sua Majestade a Rainha, é um momento de maior tristeza para mim e para toda a minha família. Nós sentimos profundamente a perda de uma soberana celebrada e de uma mãe muito amada. Eu sei que a perda dela será sentida em todo o país, nos reinos e na Commonwealth, bem como pelas pessoas ao redor do mundo. Durante esse período de luto e de mudanças, minha família e eu estaremos amparados e confortados por sabermos o quanto a rainha inspirava respeito e grande afeto", relatou.

Climão com seu filho mais novo

De acordo com o jornal inglês Daily Mail, Charles III jantou no Castelo de Balmoral, na Escócia, apenas com William, sem Harry, que estava comendo em outro aposento do castelo com seus tios e sem Meghan, que não foi.

Porque a Meghan Markle não foi a Balmoral?

De acordo com o The Sun, o próprio Rei Charles III informou para Harry que Meghan não deveria acompanhá-lo para se despedir de Elizabeth II.

Desde que entrou para a família real, Meghan Markle vem enfrentando problemas com os monarcas, acusando a família de episódios racistas. A ex-atriz é a primeira mestiça e afrodescendente a compor o alto escalão da realeza, e deu declarações que deixaram um climão instaurado entre ela, Harry e os reais britânicos.

Primeiros passos como rei

Logo no dia seguinte, Rei Charles III foi ao encontro de Liz Truss, primeira-ministra recém-promovida, para definir seus primeiros passos como rei.

Primeiro discurso

Durante sua fala como monarca para a população britânica, Charles falou de sua mãe, pai, prometeu assumir o trono como lealdade e respeito e outros detalhes de seu reinado.

“Como a própria rainha fez com tanta devoção inabalável, também eu me comprometo agora solenemente, durante todo o tempo que me resta, a defender os princípios constitucionais no coração da nossa nação. A minha querida mamãe, ao iniciar sua última grande jornada para se juntar ao meu querido falecido papai, quero simplesmente dizer o seguinte: obrigado. Obrigado por seu amor e devoção à nossa família e à família das nações que você serviu tão diligentemente por todos esses anos”, disse.

Oficialmente Rei

No sábado, 10, Charles III foi oficialmente proclamado rei do Reino Unido em uma cerimônia no palácio de Saint James, em Londres. O rei teve que fazer um juramento diante do Conselho de Ascensão, dizendo que estava ciente de seus deveres e grandes responsabilidades de suas funções.

“Não esperem que eu mexa nas coisas"

Um vídeo rodou a internet onde o rei Charles III pediu a um funcionário para limpar sua mesa, aparecendo bem descontente com o móvel. Mesmo não dando para ouvir direito, na legenda foi destacado o que seria possivelmente o que o rei falou.

“O funcionário deve limpar minha mesa para mim. Não esperem que eu mexa nas coisas”.

Primeira vez no trono

Na segunda-feira, 12, Charles III e Camilla Parker, a rainha consorte, sentaram-se pela primeira vez no trono real, durante uma homenagem à rainha Elizabeth II.

Irritado com caneta

Durante uma visita à Irlanda do Norte, Charles III foi assinar um livro de visitantes na frente das câmeras, no Castelo de Hillsborough, ficando irritado quando a caneta que usou vazou tinta em sua mão. “Oh, Deus, eu odeio essa caneta”, esbravejou.

Sua esposa, Camilla, também se sujou com ela. Além disso, antes do problema, Charles havia colocado a data errada, escrevendo 12, sendo que era dia 13.

Demissão em massa

Após se mudar para o Palácio de Buckingham, Charles III promoveu uma demissão em massa de sua antiga residência e causou um alvoroço nas redes sociais pelos britânicos.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, 100 funcionários foram demitidos da Clarence House, com um aviso entregue por carta que dizia que seu serviço não seria mais necessário, deixando o grupo de funcionários irritado.

"Todos estão furiosos, incluindo os secretários particulares e a equipe de comando. Todo o pessoal tem trabalhado muito desde a noite de quinta-feira para se deparar com isso. As pessoas estão muito alteradas", revelou um informante.

Dentre os demitidos, estão secretários particulares, gabinete financeiro, equipe de comunicação e empregados domésticos. O Sindicato dos Serviços Públicos e Comerciais emitiu um comunicado condenando a decisão de fazer cortes de funcionários em meio a um período de luto, declarando o rei como “sem coração”.