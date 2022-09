Rei Charles III: primeiro discurso do novo Rei é divulgado pela família real

Rei Charles III diz que vai renovar os compromissos da mãe, passa o título de Príncipe de Gales para William e cita Harry em seu primeiro discurso oficial

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 14h17

O Rei Charles III fez o seu primeiro discurso oficial após assumir o trono do Reino Unido. Depois de se despedir da mãe, a Rainha Elizabeth II, ele gravou um discurso oficial direto do Palácio de Buckingham e foi veiculado na televisão nesta sexta-feira, 9.

"Falo com vocês hoje com sentimentos de profunda tristeza. Ao longo de sua vida, Sua Majestade a Rainha - minha amada Mãe - foi uma inspiração e um exemplo para mim e para toda a minha família, e devemos a ela a dívida mais sincera que qualquer família pode ter para com sua mãe; por seu amor, carinho, orientação, compreensão e exemplo. A rainha Elizabeth teve uma vida bem vivida; uma promessa com o destino cumprido e ela é lamentada mais profundamente em sua passagem. Essa promessa de serviço ao longo da vida eu renovo a todos vocês hoje. Ao lado da dor pessoal que toda a minha família está sentindo, também compartilhamos com muitos de vocês no Reino Unido, em todos os países onde a Rainha foi Chefe de Estado, na Commonwealth e em todo o mundo, um profundo sentimento de gratidão. pelos mais de 70 anos em que minha Mãe, como Rainha, serviu o povo de tantas nações", afirmou ele.

Em seu texto, Charles contou que vai renovar os compromissos de sua mãe, que ficou 70 anos no trono, e afirmou que vai cumprir o seu serviço enquanto estiver vivo. “Minha mãe era uma inspiração. Eu renovo sua promessa de serviço pelo resto da vida. E também me comprometo a manter os princípios constitucionais no centro de nossa nação”, declarou ele, e completou: "E onde quer que você viva no Reino Unido, ou nos Reinos e territórios ao redor do mundo, e qualquer que seja sua origem ou crenças, eu me esforçarei para servi-lo com lealdade, respeito e amor, como tenho feito durante toda a minha vida. É claro que minha vida mudará à medida que assumo minhas novas responsabilidades".

Em outro momento, ele informou que passará o título de príncipe de Gales para o filho mais velho e herdeiro do trono, o príncipe William, e também o título de princesa de Gales para Kate Middleton. Vale lembrar que a princesa Diana era a princesa de Gales antes de sua morte.

Inclusive, ele citou o filho caçula, Harry, e a nota, Meghan Markle, dizendo que eles tenham uma boa vida no exterior – sendo que os dois deixaram os serviços com a realeza há poucos anos e se mudaram para os Estados Unidos.

"Ele [William] me sucede como Duque da Cornualha e assume as responsabilidades pelo Ducado da Cornualha que assumo há mais de cinco décadas. Hoje, tenho orgulho de indicá-lo como Príncipe de Gales, o país cujo título tive o privilégio de ostentar durante grande parte da minha vida e dever. Com Catherine ao lado dele, nosso novo príncipe e princesa de Gales, eu sei, continuarão a inspirar e liderar nossas conversas nacionais, ajudando a trazer os marginais para o centro, onde uma ajuda vital pode ser dada. Também quero expressar meu amor por Harry e Meghan enquanto eles continuam construindo suas vidas no exterior", afirmou.