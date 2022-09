Rei Charles III causa revolta ao demitir dezenas de funcionários: ''Estão furiosos''

Após assumir o trono, Rei Charles III causa revolta e fúria no Reino Unido ao demitir dezenas de funcionários

André Luiz Freitas Publicado em 15/09/2022, às 08h33

O reinado de Charles III (73) não tem uma semana e, desde então, o soberano tem protagonizado inúmeras manchetes polêmicas, incluindo atitudes rudes e grosseiras. Visto como uma pessoa "pitizenta" e "mimada" pelos veículos regionais, outra atitude do monarca recebeu destaque na mídia.

De acordo com o portal britânico The Guardian, cerca de 100 colaboradores da Clarence House, ex-residência oficial do novo monarca, foram informados de que deverão deixar em breve os cargos profissionais reais quando ele e a esposa, a rainha consorte Camilla Parker (73), se mudarem oficialmente para o Palácio de Buckingham, sede da monarquia.

De acordo com a notícia, os empregados trabalhavam para o novo monarca enquanto ele atuava como príncipe em sua residência. Os profissionais receberam o aviso da demissão por meio de cartas. A mensagem trazia que os serviços dos colaboradores não serão mais necessários.

Ao todo, serão afetados com a demissão os secretários particulares, o gabinete financeiro, a equipe de comunicação e os empregados domésticos que atuavam com o pai dos príncipes William e Harry há anos.

Parte dos profissionais soube da notícia durante a cerimônia em homenagem à rainha na Catedral de São Egídio, na capital escocesa de Edimburgo, ainda na última segunda-feira, 12. Entretanto, ao lerem a respeito da demissão, os colaboradores ficaram enfurecidos, afirma um recado enviado ao The Guardian.

“Todos estão furiosos, incluindo os secretários particulares e a equipe de comando. Todo o pessoal tem trabalhado muito desde a noite de quinta-feira [quando a rainha Elizabeth II morreu] para se deparar com isso. As pessoas estão muito alteradas”, confidenciou um informante não identificado.

Rei Charles III se irrita com caneta durante visita real:

Nesta terça-feira, 13, o Rei Charles III se irritou com uma caneta pela segunda vez. Durante uma visita à Irlanda do Norte, o monarca britânico foi assinar um livro de visitantes do Castelo de Hillsborough, mas teve problemas. “Ah, eu odeio isso! Não suporto essa maldita coisa. Toda vez isso”, reclamou o filho mais velho da Rainha Elizabeth II após a caneta ter vazado. Depois, deixou a caneta com sua esposa e saiu irritado da sala.

Antes disso, o novo líder da monarquia britânica ainda havia errado a data da visita. “Hoje é dia 12?”, perguntou Charles III. Um assessor o respondeu dizendo a data certa, dia 13. Porém, Camilla apontou: “Você assinou dia 12 antes”.