Saiba quem é o Major Johnny, guarda-costas do Rei Charles III, elogiado pela fidelidade à Rainha Elizabeth II

Major Johnny, ou Jonathan Thompson, cuidava do planejamento e execução dos programa diários da Rainha Elizabeth II

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 16h38

Jonathan Thompson, também conhecido como Major Johnny, é um guarda-costas que servia à Rainha Elizabeth II, e, agora, está cuidando do Rei Charles III. O oficial do Exército britânico roubou a cena nos últimos dias nas redes sociais devido sua fidelidade com a família real, além de sua beleza.

Presença constante nas fotos da família real, Major Johnny trabalhou durante 11 anos com Elizabeth II, responsável pelo planejamento e execução dos programas diários da monarca. Desde sua morte, o major Jonathan Thompson do 5º Batalhão, Regimento Real da Escócia, está a serviço exclusivo do novo rei Charles III e sempre é visto o acompanhando nas cerimônias.

Descrito pela imprensa britânica como “abençoado com boa aparência”, Jonathan é um oficial das forças armadas britânicas que tem a tarefa de proteger e servir pessoalmente o líder da monarquia por três anos, incluindo ajudar o monarca em seus deveres públicos e ser seus “olhos e ouvidos”. Além de proteger as carruagens e automóveis de Charles, ele viaja em negócios oficiais e cerimônias estaduais.

De acordo com o Daily Mail, “o Major Jonathan Thompson surpreende os fãs reais onde quer que vá”.

Rei Charles III se irrita com caneta durante visita real

Nesta terça-feira, 13, o Rei Charles III se irritou com uma caneta pela segunda vez. Durante uma visita à Irlanda do Norte, o monarca britânico foi assinar um livro de visitantes do Castelo de Hillsborough, mas teve problemas. “Ah, eu odeio isso! Não suporto essa maldita coisa. Toda vez isso”, reclamou o filho mais velho da Rainha Elizabeth II após a caneta ter vazado. Depois, deixou a caneta com sua esposa e saiu irritado da sala.

Antes disso, o novo líder da monarquia britânica ainda havia errado a data da visita. “Hoje é dia 12?”, perguntou Charles III. Um assessor o respondeu dizendo a data certa, dia 13. Porém, Camilla apontou: “Você assinou dia 12 antes”.