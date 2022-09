Rei Charles III se irrita novamente com caneta durante visita real

Nesta terça-feira, 13, o Rei Charles III (73) gerou comentários na internet novamente após se irritar com uma caneta pela segunda vez.

Durante uma visita à Irlanda do Norte, o novo monarca britânico foi assinar um livro de visitantes do Castelo de Hillsborough.

“Ah, eu odeio isso! Não suporto essa maldita coisa. Toda vez isso”, reclamou o filho mais velho da Rainha Elizabeth II após a caneta ter vazado.

Após deixar a caneta com sua esposa, a Rainha Consorte Camilla Parker (75), o monarca saiu irritado da sala.

Antes disso, o Rei ainda havia errado a data da visita. “Hoje é dia 12?”, perguntou Charles III. Um assessor o respondeu dizendo a data certa, dia 13. Porém, Camilla pontuou: “Você assinou dia 12 antes”.

Em sua proclamação como Rei, que aconteceu neste último dia 10, Charles também perdeu a paciência com uma caneta.

O novo monarca se irritou ao tentar lidar com um suporte de canetas para assinar o documento que o proclamava rei, e gerou comentários na internet.

"I can't bear this bloody thing!": King Charles' signing ceremony at Northern Ireland's Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can't escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX