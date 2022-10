Após a morte da Rainha Elizabeth II, Charles III abandona as instalações do Palácio de Buckingham

Charles III e a rainha consorte, Camilla Bowles, só deverão se mudar para sede da monarquia britânica após reforma equivalente a mais de R$ 2,2 bilhões

Após a morte da Rainha Elizabeth II, a Família Real britânica tem protagonizado momentos surpreendentes. Um exemplo disso foi a escolha do Rei Charles III, que decidiu abandonar as instalações do Palácio de Buckingham nos primeiros anos de seu reinado.

A decisão do monarca britânico em abrir mão da moradia real foi divulgada pelo jornal The Sunday Times. Atualmente, o Palácio de Buckingham, é um dos principais pontos turísticos de Londres e conta com 775 cômodos.

De acordo com fontes ligadas à Família Real, para se mudar definitivamente para o Palácio, o rei Charles III e a rainha consorte, Camilla Bowles, irão desembolsar cerca de 369 milhões de libras esterlinas, que atualmente equivalem a mais de R$ 2,2 bilhões, para reformar completamente o local. "Espera-se que a reforma esteja finalizada em 2027, para que Suas Majestades se mudem para lá", disse um porta-voz do Palácio.

Ainda, segundo fontes próximas, Camilla Bowles não quer se mudar para o Palácio de Buckingham."Eu sei que ele não é fã da 'casa grande', como costuma chamar o palácio. Ele não o enxerga como um lar viável para o futuro, nem como uma casa que tenha algum propósito no mundo moderno. Ele acha que a manutenção não é sustentável, tanto do ponto de vista financeiro como ambiental".

Outra fonte da monarquia afirmou que ao monarca decidiu seguir vivendo na Clarence House, uma residência real localizada na cidade de Londres.