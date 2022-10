Realeza revela o destino dos ursos que foram deixados no funeral da Rainha Elizabeth II

Durante os dias de luto pela morte da Rainha Elizebeth II, várias pessoas levaram flores e ursos para a frente dos palácios da realeza. Agora, a família real revela o que vai acontecer com os bichos de pelúcia

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 11h51

A família real britânica já definiu qual será o destino dos ursos de pelúcia que foram deixados na frente dos palácios durante os dias de luto pela morte da Rainha Elizabeth II. A população homenageou a rainha com flores, cartas e bichinhos de pelúcia, que enfeitaram as entradas dos palácios até o dia do funeral.

Nesta semana, a realeza contou que os ursos serão doados para crianças atendidas por uma ONG. Nas redes sociais, a rainha consorte Camilla – esposa do Rei Charles III – posou com os ursinhos para contar a novidade.

“A rainha consorte foi retratada com alguns dos 1.000 ursinhos de pelúcia que foram deixados em homenagem à Rainha Elizabeth II e em breve encontrarão novos lares amorosos com as crianças do Barnardo's, que é uma instituição beneficente que atende crianças. Os ursos foram lavados para ficarem com a melhor aparência possível antes de serem entregues em sua nova casa. Os ursos estão sendo bem cuidados no Palácio de Buckingham, Clarence House e no Royal Parks”, informaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Royal Family (@theroyalfamily)

Os cachorros da rainha Elizabeth II

A Rainha Elizabeth II era uma grande admiradora da raça de cachorros corgi e teve vários animais de estimação ao longo de sua vida. Quando faleceu, ela tinha dois cachorros: Sandy e Muick. Os dois ganharam um novo lar após o falecimento da monarca e, agora, reapareceram em novas fotos.

Os bichinhos estão sob a guarda de Sarah Ferguson, que é a duquesa de York e ex-nora da rainha. Ela foi casada com o príncipe Andrew. No último final de semana, a nova tutora dos cachorros mostrou fotos com eles enquanto brincavam no jardim.

“Os presentes que continuam nos dando”, disse ela na legenda da foto.