Nova tutora dos cachorros da rainha Elizabeth II revela como eles estão

Cachorros que eram da rainha Elizabeth II reaparecem em novas fotos durante momento de diversão

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 11h30

A Rainha Elizabeth II era uma grande admiradora da raça de cachorros corgi e teve vários animais de estimação ao longo de sua vida. Quando faleceu, ela tinha dois cachorros: Sandy e Muick. Os dois ganharam um novo lar após o falecimento da monarca e, agora, reapareceram em novas fotos.

Os bichinhos estão sob a guarda de Sarah Ferguson, que é a duquesa de York e ex-nora da rainha. Ela foi casada com o príncipe Andrew. No último final de semana, a nova tutora dos cachorros mostrou fotos com eles enquanto brincavam no jardim.

“Os presentes que continuam nos dando”, disse ela na legenda da foto.

Na época da morte da rainha, Sarah e Andrew anunciaram que iriam cuidar dos cachorros da monarca. Os dois estão divorciados desde 1996, mas seguem sendo amigos e morando juntos na Royal Lodge, em Windsor. "Os corgis voltarão a viver no Royal Lodge com o duque e a duquesa. Foi a duquesa quem encontrou os filhotes, que foram presenteados a Sua Majestade pelo Duque", contou a fonte à revista.

A paixão da rainha por corgis começou quando ela, recebeu o primeiro cão dessa raça, em 1933. Após isso, a monarca foi mãe de mais de 30 corgis e dorgis, mistura de dachshund com corgi. Em 2010, ela optou por parar de criar pets, justamente para não deixar nenhum cachorro quando morresse. Entretanto, em 2021, ela ganhou dois filhotes do bichinho, pouco antes da morte do príncipe Philip.

Veja as fotos dos cachorros da rainha Elizabeth II:

