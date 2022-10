Data da coroação do Rei Charles III é anunciada pela família real britânica

Palácio Real define quando vai acontecer a coroação do Rei Charles III e também o local da cerimônia

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 14h34

O Rei Charles III já está na contagem regressiva para a sua cerimônia de coroação. Nesta terça-feira, 11, a família real britância anunciou a data do evento. A coroação acontecerá no dia 6 de maio de 2023 na Abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra.

O local segue a tradição de outros reinados, já que os reis britânicos foram coroados na Abadia pelos últimos 900 anos. Inclusive, o Palácio Real anunciou que a esposa do Rei, a rainha consorte Camilla, também será coroada na cerimônia.

Vale lembrar que a coroação é uma celebração do novo reinado, já que o Rei Charles III já é o monarca desde o momento da morte de sua mãe. “Charles se tornou o Rei Charles no momento em que sua mãe morreu, mas a coroação tem a ver com o trabalho e ser o monarca aos olhos de todas as pessoas”, informou o historiador Robert Lacey à revista People.

A previsão é que a cerimônia tenha 2000 pessoas convidadas e dure cerca de uma hora.

Coroação da Rainha Elizabeth II marcou a história

A coroação da Rainha Elizabeth II aconteceu em 3 de junho de 1953 e entrou para a história. Isso porque o evento foi a primeira coroação a ser transmitida pela televisão. Inclusive, esta foi uma exigência do marido dela, o príncipe Philip, que insistiu para que a cerimônia fosse televisionada. Tanto que o evento foi um sucesso, com cerca de 27 milhões de espectadores.

Na época, a rainha tinha 27 anos e usou um vestido de cetim branco. A cerimônia durou três horas e teve convidados de 129 países.