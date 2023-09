Reynaldo Gianecchini revela que não comentará mais sobre sua sexualidade: 'Já falei tudo'

Em entrevista ao Podcast CARAS, Reynaldo Gianecchini também questionou padrão estético atual

Em cartaz com a peça A Herança, que debate temas do universo LGBTQIA+, o ator Reynaldo Gianecchini (50) contou durante entrevista ao podcast CARAS que não pretende mais falar sobre sua sexualidade fluida, por já ter debatido bastante o assunto anteriormente.

"Nunca me senti obrigado a nada, principalmente agora fazendo essa peça, fiquei lembrando o tempo em que há essa militância de querer cobrar. Acho tão descabido isso", comentou Reynaldo Gianecchini . "Eu me sinto muito à vontade, [mas] não quero mais falar sobre a minha sexualidade porque já falei tudo o que tinha para falar. Parece que eu só falo sobre isso, e eu não quero falar mais."

O artista acrescenta que não exerga a sexualidade como uma pauta atualmente. Para ele, é importante a comunidade aceitar todas as formas de expressão e também pregar a liberdade e respeito para todos seus membros.

Gianecchini ainda lembrou da década de 1980, quando o HIV começou a ser registrado no Brasil. O artista comenta que a fase foi "terrível", e que a união da comunidade LGBTQIA+ foi fundamental para que começassem a ser feitos estudos sobre o vírus, e isso se tornasse um legado.

"Se a comunidade quer cobrar respeito e acolhimento, ela tem que acolher todo mundo do jeito que é, cada um tem seu tempo, sua verdade e a sua sexualidade. Estamos vivendo um tempo que já não é mais pauta isso."

O artista também faz um alerta sobre a pressão estética que tem surgido nos últimos anos, e questiona o movimento da sociedade em seguí-los. "A sua expressão é sua, porque você fica tentando se parecer com alguém? Porque essa comparação? Até na estética, todo mundo quer ficar com a mesma cara hoje em dia. Acho tão lindo as imperfeições. É bonito você ser você."

