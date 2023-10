Manoel Soares relembra gagueira na infância e revela fora de crush: 'Capacitista'

Em participação no podcast CARAS, Manoel Soares revelou que sofreu de gagueira e que uma menina se recusou a beijá-lo por causa disso

Manoel Soares (44) relembrou sua gagueira na infância. Em participação no podcast CARAS, o jornalista revelou que recebeu um fora de uma crush por ser gago. Entretanto, ele contou que a menina, chamada Vivian, acabou o ajudando a vencer a gagueira. "Capacitista", afirmou.

"Eu fui gago até os 11 anos. A gagueira foi vencida graças à uma menina chamada Vivian. Ela não queria me beijar porque eu era gago. A Vivian foi capacitista? Foi, Vivian, que feio. É muito maluco que assim, depois, através do violão, eu fui vencendo um pouquinho e tal. Eu nunca vou me esquecer que eu cantei para Vivian, caminhando e cantando no violãozinho, na festa da escola", declarou Manoel Soares.

O comunicador também abriu seu coração sobre outra situação em que Vivian também teve um papel importante. Ele contou que percebeu que era grande e os colegas na escola o respeitavam por isso, então decidiu usar a violência para conquistar o que queria e passou a pegar o lanche dos colegas. Até que se apaixonou pela menina. "Eu não vou te beijar porque você comeu o lanche dos meninos", foi a reação da garota na época ao ouvir que o jornalista gostava dela.

Então, o ex-apresentador da Globo decidiu mudar seu comportamento. "Foi aí que eu entendi que a violência não é o caminho. Os meninos que me davam o lanche, cuspiam e escarravam no lanche antes de me dar", revelou. "E eu entendi que por maior que eu seja, mais forte, se eu não conseguir granjear o afeto e a conexão, vou ser quebrado no meio do caminho e só vou saber lá na frente. Eu poderia ir lá 'quebrar eles no pau', isso não ia alterar o fato do que aconteceu. Foi nessa hora que eu aprendi e falei 'a violência não é o meu caminho'", completou ele.