Manoel Soares entrega motivo para não lançar autobiografia: 'Abrir caminho'

Em participação no podcast CARAS, Manoel Soares falou sobre sua saída da Globo e não descartou a possibilidade de lançar uma autobiografia

Manoel Soares (44) entregou o motivo para ainda não ter lançado uma autobiografia. Em participação no podcast CARAS, o jornalista declarou que há outras pessoas que admira e acredita que deveriam ter suas histórias contadas em uma autobiografia e ainda não tiveram. "Abrir caminho", disparou ele.

"Confesso que não pensei porque eu acho que tem tanta gente maravilhosa que eu conheço que não tem uma autobiografia ainda", afirmou Manoel Soares durante o podcast CARAS. "Eu adoraria ler a autobiografia do Paulinho da Viola, do Lázaro Ramos, que lançou até o 'Na Minha Pele'... Eu acho que tem uma galera que precisa abrir esse caminho antes de mim. Eu não vou me sentir a vontade, fora que eu tenho 43 anos de vida, acho que ainda é muito pouco para meter uma marca de uma autobiografia".

"Eu acho que o melhor ainda está por vir", completou o comunicador. Ele ainda contou que Dinorah Rodrigues, sua esposa, o incentiva a lançar uma autobiografia. "Começamos até a pensar como seria isso... Mas eu acho que tudo o que eu acabo produzindo em trabalho é parte do que eu sou, o que eu sou também está traduzido nas minhas obras... Eu prometo que vou pensar sobre isso com carinho", finalizou, não descartando a possibilidade.

A SAÍDA DE MANOEL SOARES DA TV GLOBO

A emissora anunciou a saída do jornalista em 30 de junho."Eu não fui demitido, eu dexei uma função. Para ser demitido, o meu patrão teria que me demitir e o meu patrão é o público", disparou ele. "O contexto que nós vivíamos dentro do Encontro estava super delicado por agentes externos, internos, e que começou a contaminar o processo de relação chegando ao ponto do público perceber", completou o comunicador durante o podcast CARAS.

"Quando o público começa a ter uma experiência que não é tão saudável assistindo a tela, fica difícil e isso precisa ser entendido. A TV Globo precisava ter a responsabilidade de entregar ao público a melhor experiência. A experiência de assistir ao Encontro como estava acontecendo, não estava tão gostosa para o público e a Globo precisava sim tomar uma providência", finalizou Manoel Soares.