Manoel Soares revela o que causou sua saída da Globo: 'Precisava tomar uma providência'

Manoel Soares (44) revelou o que causou sua saída da Globo em participação no podcast CARAS. O jornalista apresentava o Encontro, ao lado de Patrícia Poeta (46), com quem protagonizou momentos tensos durante o programa. De acordo com ele, os conflitos internos e externos fizeram com que uma decisão fosse tomada pela emissora. "Precisava tomar uma providência", declarou.

"Eu não fui demitido, eu dexei uma função. Para ser demitido, o meu patrão teria que me demitir e o meu patrão é o público", disparou Manoel Soares. "O contexto que nós vivíamos dentro do Encontro estava super delicado por agentes externos, internos, e que começou a contaminar o processo de relação chegando ao ponto do público perceber", completou o comunicador.

"Quando o público começa a ter uma experiência que não é tão saudável assistindo a tela, fica difícil e isso precisa ser entendido. A TV Globo precisava ter a responsabilidade de entregar ao público a melhor experiência, e a experiência de assistir ao Encontro como estava acontecendo, não estava tão gostosa para o público e a Globo precisava sim tomar uma providência", afirmou ele.

"Eu entendo que foi uma decisão. Não acho que foi uma decisão fácil, até porque me conheço como comunicador e sei que sou um comunicador potente e tenho meu valor [...] Hoje o que eu entendo o que é o ideal para a minha vida e o que a TV Globo entende que é desejoso para ela, não estão no mesmo caminho".

NOVO PROJETO DE MANOEL SOARES

Após sua saída da Globo, o jornalista decidiu empreender e lançou o Bombou, programa no qual fala sobre as principais notícias do dia ao lado da esposa Dinorah Rodrigues. Durante o podcast CARAS, ele contou como convenceu a mulher, que nunca tinha realizado trabalhos na televisão.

"Não temos um casal que construa em tempo real para as pessoas. É muito legal ela se dispor a fazer isso, Dinorah nunca tinha tido experiência com televisão. Ela nunca parou na frente de uma tela para falar nada, ela odiava! Ela queria ser ser o Lombardi, só uma voz. Eu convenci ela, chegou no dia eu falei 'você vai ficar aqui, vamos gravar!'. Ela mandou super bem", disse Manoel Soares.

O Bombou é definido com um projeto multiplataforma agregador de notícias e está disponível em redes como Spotify, Youtube e Facebook. Com a duração de por volta de 10 minutos, ele reproduz notícias publicadas em outros veículos (como UOL e Jovem Pan) e comenta os assuntos do dia. No programa desta quinta-feira, 31, o apresentador anunciou uma novidade: Bombou agora tem um site. O público poderá conferir as notícias em apenas alguns cliques, desde aos portais mais importantes do país até os que são destaques em cada região.