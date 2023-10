Jakelyne Oliveira expõe detalhes de vida a dois com Mariano: "Cada um em seu espaço"

Em participação no PODCAST CARAS, Jakelyne Oliveira e Mariano revelaram como tem sido a experiência de morar juntos

Juntos há três anos, o casal Jakelyne Oliveira (30) e Mariano (36) são a prova viva que dá para viver uma vida a dois e manter suas individualidades. Em participação no PODCAST CARAS, eles revelaram que têm quatros separados no apartamento que moram juntos há alguns meses.

"Cada um no seu espaço também, né? Porque por mais que nós vivamos dentro da mesma casa, a gente tem muito respeito. Quando eu tô mais irritada, estressada, ele respeita o meu espaço, assim como eu respeito dele", disse Jack.

A ex-participante de A Fazenda 12 completou dizendo que os dois se organizaram para que ninguém ficasse incomodado com suas particularidades. "Meu guarda-roupa fica em outro quarto, que é uma suíte. Então o banheiro da suíte praticamente é meu, ele usa o de cima", afirmou.

Mesmo sem trocar as alianças, Mariano conta que os dois têm pensado bastante em concretizar o casamento e garantiu o fato deles dois terem morado alguns meses dentro do reality da Record TV, facilitou bastante para eles construirem uma relação sólida e respeitosa.

Leia também: Jakelyne Oliveira descarta ciúmes de Mariano e fala sobre assédio: "Aprendi"

"Quando a gente resolveu morar junto, esse lance da gente já ter morado dentro do reality e ter regras de boa convivência, facilitou muito", disse ele, que relembrou como foi o início do romance com a amada: "Foi natural, não foi nada por pressão. Eu não cedo pressão de fã, de jeito nenhum".

SEM CIÚMES DOS FÃS

Vivendo momentos de puro romance ao lado de Mariano (36), dupla com Munhoz (37), a modelo Jakelyne Oliveira (30) confessou que não tem muito ciúmes de seu namorado. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu o coração e revelou que adora a interação que tem com os fãs do casal nas redes sociais.

Segundo Jake, que volta e meia compartilha registros encantadores ao lado amado, ela é grata por todo o amor que recebe dos admiradores dos dois e, por conta disso, não vê o assédio nas redes sociais com algo negativo.

"Sou muito grata por todos os fãs que torcem pela minha felicidade e do Mariano, a conexão que temos com nossos seguidores é algo muito especial e valiosa para nós", declarou.

"Fico feliz ao ler os comentários nas nossas fotos, que é uma maneira de compartilhar momentos importantes da nossa vida e saber que isso é bem recebido pelo público é muito bom", completou.