Jakelyne Oliveira chama atenção ao curtir dia na praia com Mariano

Jakelyne Oliveira, ex-particiante do reality 'A Fazenda 12', impressionou os seguidores ao postar fotos na praia

Jakelyne Oliveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques de sua viagem ao lado do namorado, o cantor sertanejo Mariano. Os dois estão juntos há dois anos, e aproveitaram alguns dias de descanso em Florianópolis, Santa Catarina.

Nas fotos postadas no feed do Instagram nesta quinta-feira, 27, a ex-participante do reality A Fazenda 12, da Record TV, aparece exibindo sua beleza natural ao posar na areia da praia usando um biquíni rosa, óculos escuros e boné.

Em outro registro, Jake e Mariano surgem trocando um beijo apaixonado durante um passeio de barco, e a ex-miss celebrou os dias que eles passaram juntos. "Compilado desses dias incríveis que passamos na ilha da magia", escreveu a artista na legenda da publicação.

Recentemente, a ex-peoa impressionou os seguidores ao postar fotos curtindo um dia na cachoeira ao lado de Mariano e de alguns amigos. "Cachoeira Carimã - MT", disse ela ao passar alguns dias de descanso em Rondonópolis, no Mato Grosso.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jakelyne Oliveira (@jaakelyne)

Nova carreira

Jakelyne Oliveira, conhecida por vencer o Miss Brasil 2013, está mega feliz com o momento atual de sua carreira. Destaque na série Reis, da Record TV, agora a famosa tem pretensões de intensificar os estudos na área e também investir cada vez mais na comunicação.

"Cada projeto no qual me envolvo é um conjunto de desafios e oportunidades de crescimento. Dar vida a Maaca foi a oportunidade de mergulhar em uma personagem fascinante, e também de contar uma história linda para o Brasil. Ainda tenho muito que aprender e evoluir, mas me sinto mais madura e mais segura na profissão. A atuação me ajuda em várias áreas da minha vida profissional, desde comerciais e publicidades, até a área da comunicação, que é a área que quero focar agora", declarou ela em entrevista a CARAS Brasil.