Jakelyne Oliveira comemora aniversário de namoro com Mariano: "2 anos mais incríveis da minha vida"

A modelo Jakelyne Oliveira se declarou nas redes sociais ao comemorar dois anos de namoro com o cantor sertanejo Mariano

A modelo Jakelyne Oliveira(29) e o cantor sertanejo Mariano (36) completaram dois anos de namoro neste domingo, 1º de janeiro. Os dois se conheceram no reality A Fazenda 12, da Record TV, e o romance ficou firme após o fim da edição.

Nas redes sociais, a influencer publicou fotos e um vídeo trocando carinhos com o amado e aproveitou para comemorar a data especial com uma linda declaração de amor para o artista. Jakelyne rasgou elogios para Mariano e agradeceu pelos "dois anos mais incríveis" da sua vida.

"2 anos ao lado do homem mais incrível que eu já conheci, meu amigo, companheiro, meu amor. Me sinto abençoada por te ter ao meu lado, porque você é o ser humano mais incrível que eu já convivi, a cada dia que passa sua humilde e simplicidade me encantam mais. Nada vale conquistar o mundo se perder a humildade, né? E graças a Deus, suas raízes são fortes e você jamais se distanciou delas", afirmou ela no começo da publicação.

Em seguida, Jakelyne completou a postagem agradecendo por ter Mariano em sua vida. "Enfim, obrigada pelos 2 anos mais incríveis da minha vida, que Deus continue nos abençoando, dando sabedoria e discernimento para enfrentar qualquer adversidade. Te amooooo, feliz Malyne day", finalizou a declaração.

Nos comentários, o sertanejo também demonstrou todo seu amor pela namorada. "Quer me fazer chorar uma hora dessas? Muié da minha vida. Eu te amo", escreveu o cantor, que faz dupla com Munhoz (36).

Confira a declaração de Jakelyne para Mariano:

Look curtinho

Jakelyne Oliveira marcou presença na comemoração dos 15 anos da dupla Munhoz & Mariano, e para o evento, a ex-peoa exibiu sua beleza de milhões e encantou internautas. Nas redes sociais ela compartilhou uma série de fotos para mostrar seu look para a noite especial: um vestido curtinho preto e branco, que deixou as suas pernas torneadas em evidência com a produção.

