Jakelyne Oliveira esbanja beleza ao posar com vestido curtinho para a noite: "Deusa"

Modelo Jakelyne Oliveira esteve presente na festa da dupla Munhoz & Mariano e esbanjou beleza com sua produção

Redação Publicado em 22/09/2022, às 09h29

Na última quarta-feira, 21, foi comemorado os 15 anos da dupla Munhoz & Mariano, e Jakelyne Oliveira (29) esteve presente para prestigiar o amado. Com um look elegante, a ex-peoa exibiu sua beleza de milhões e encantou internautas.

Através de seu perfil no Instagram, Jakelyne Oliveira compartilhou uma série de fotos para mostrar seu look para a noite especial.

A miss apostou em um vestido curtinho preto e branco, e deixou as pernas torneadas em evidência com a produção.

Nos comentários, os seguidores de Jake Oliveira aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da miss: "Sempre linda", escreveu um. "Deusa demais", disse outro. "Primeira dama! Uma gata", ressaltou o terceiro.

Veja as fotos do look usado por Jakelyne Oliveira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jakelyne Oliveira (@jaakelyne)

Jakelyne Oliveira e Mariano esbanjam gingado ao fazerem coreografia para nova música do sertanejo

Recentemente, Jakelyne Oliveira e seu namorado, Mariano, esbanjaram gingado ao fazerem uma coreografia para a canção Taca, Taca, nova canção do sertanejo com a sua dupla, Munhoz. "O meu primeiro vídeo de dancinha da Taca, Taca aqui não poderia ser sem ela né.", escreveu Mariano na legenda do post em questão.

