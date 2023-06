Jakelyne Oliveira ostenta cintura fininha em fotos de biquíni na cachoeira: "Uma sereia"

A ex-peoa Jakelyne Oliveira impressionou os seguidores ao exibir seu corpo sarado ao curtir o dia em meio à natureza

Jakelyne Oliveira, ex-participante do reality A Fazenda 12, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 29, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpo escultural ao curtir um passeio ao lado do namorado.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a ex-Miss surge exibindo seu corpo sarado ao fazer diversas poses na cachoeira. Ela também aparece com o cantor sertanejo Mariano e alguns amigos aproveitando a natureza.

"Cachoeira Carimã - MT", escreveu a famosa na legenda da publicação, que está curtindo alguns dias de descanso em Rondonópolis, no Mato Grosso.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos seguidores. "Linda", disse uma seguidora. "Acho que vi uma sereia", escreveu outra. "Sua maravilhosa", falou uma fã. "Perfeição tem nome e se chama Jake. Maravilhosa", afirmou uma admiradora.

Jake e Mariano, vale lembrar, se conheceram durante o reality A Fazenda, da Record TV, e engataram um romance ainda no confinamento. Em janeiro deste ano, eles completaram dois anos de relacionamento.

Confira as fotos:

Após Reis, Jakelyne quer investir em nova área

Jakelyne Oliveira, conhecida por vencer o Miss Brasil 2013, está mega feliz com o momento atual de sua carreira. Destaque na série Reis, da Record TV, agora a famosa tem pretensões de intensificar os estudos na área e também investir cada vez mais na comunicação.

Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa abriu um pouco sua intimidade e confessou que está completamente realizada com seu desempenho na atuação, oportunidade que surge após mais de seis anos: "Tem sido absolutamente empolgante e lindo. Cada projeto no qual me envolvo é um conjunto de desafios e oportunidades de crescimento. Dar vida a Maaca foi a oportunidade de mergulhar em uma personagem fascinante, e também de contar uma história linda para o Brasil", contou ela.

Com milhares de seguidores no Instagram, a artista tem usado sua voz para conscientizar as pessoas sobre temas importantes, como a síndrome de down, condição de sua irmã mais nova. "É uma causa muito próxima do meu coração, já que tenho uma irmã maravilhosa com essa condição. Decidi criar uma série de vídeos, chamada “Minuto da Jake”, onde falo para o meu público sobre esse assunto", disse ela.