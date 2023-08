Jakelyne Oliveira descarta ciúmes de Mariano e fala sobre assédio: "Aprendi"

Em entrevista à CARAS Brasil, Jakelyne Oliveira celebrou relação com Mariano e entregou como reage ao assédio de fãs nas redes sociais

Vivendo momentos de puro romance ao lado de Mariano (36), dupla com Munhoz (37), a modelo Jakelyne Oliveira (30) confessou que não tem muito ciúmes de seu namorado. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu o coração e revelou que adora a interação que tem com os fãs do casal nas redes sociais.

Segundo Jake, que volta e meia compartilha registros encantadores ao lado amado, ela é grata por todo o amor que recebe dos admiradores dos dois e, por conta disso, não vê o assédio nas redes sociais com algo negativo.

"Sou muito grata por todos os fãs que torcem pela minha felicidade e do Mariano, a conexão que temos com nossos seguidores é algo muito especial e valiosa para nós", declarou.

"Fico feliz ao ler os comentários nas nossas fotos, que é uma maneira de compartilhar momentos importantes da nossa vida e saber que isso é bem recebido pelo público é muito bom", completou.

Sobre as críticas, ela afirmou que aprendeu a filtrar o lado negativo da internet: "Ao expor nossa relação nas redes sociais existem opiniões diversas, mas aprendi a filtrar e focar nas mensagens positivas".

Jake e Mariano estão juntos desde que participaram de A Fazenda 12, em 2020. Para a famosa, que esteve na última temporada da série Reis, da Record TV, desde o reality ela já imaginava que o romance entre eles poderia ser algo duradouro.

"Sempre vi futuro na nossa relação, mas não sabia como seria a vida “aqui fora”, né? Então, tinha meus receios. Mas graças a Deus, desde que saímos a nossa conexão está cada dia melhor", declarou.

Desde que ganhou destaque com sua passagem pelo reality rual, Jake tem usado sua influencia nas redes sociais. Nos últimos meses, ela iniciou um projeto para conscientizar as pessoas sobre temas importantes, como a síndrome de down, condição de sua irmã mais nova.

"É uma causa muito próxima do meu coração, já que tenho uma irmã maravilhosa com essa condição. Decidi criar uma série de vídeos, chamada “Minuto da Jake”, onde falo para o meu público sobre esse assunto", disse ela, que completou: "Levo alguns especialistas e convidados especiais para me ajudarem a levar informação sobre a Síndrome de Down, desmistificando estereótipos e promovendo a inclusão".