Cintia Abravanel elege irmã para liderar reality da família: "Good vibes"

Em participação no PODCAST CARAS, Cintia Abravanel imaginou como seriam as irmãs confinadas em um reality show

Cintia Abravanel, filha mais velha de Silvio Santos, afirmou que acha Patrícia Abravanel a integrante mais carismática entre as irmãs. Em participação no PODCAST CARAS, ela disse que facilmente a apresentadora do SBT poderia ser campeã de um reality show.

A declaração de Cintia foi dada durante uma brincadeira realizada pelos apresentadores Fabricio Pellegrino e Pietra Mesquita. Na ocasião, ela foi desafiada a eleger os estereótipos de realities que poderiam se encaixar entre as filhas de Silvio.

"A Renata faria tudo para ganhar porque ela é toda estratégia, mas acho que quem ganharia seria a Patrícia", falou. Questionada do porquê, ela explicou: "Pelo jeitão dela com o público, de se comunicar, por ser good vibes".

Em outra pergunta, os apresentadores ficaram curiosos sobre quem seria a primeira eliminada da competição e ela afirmou que Daniela Beyruti, diretora do SBT. Segundo a loira, a irmã provavelmente não iria agradar o público, por ser muito tranquila e simpática.

"Indo pelo parâmetro do que aconteceu com o Tiago. Acho que a Daniela, porque ela é a da paz, good vibes, união. Nesse ponto, acho que a Daniela dançaria. Pelo o que o público quer. A Dani nunca está envolvida em briga", disse ela citando o filho, que acabou sendo alvo de críticas no BBB 22.

Cintia também garantiu que não existem "plantas" na família e que todas as irmãs são cheias de personalidade, a ponto de deixar o própio pai de fora das confusões entre elas. "Ele não abre a boca, ele fica quietinho. Quando dá a hora dele ir dormir ele diz: 'Tchau, boa noite'. E a gente fica lá. Não tem nenhuma planta", declarou.

Apesar de rejeitar o rótulo, ela confessou que poderia ser vista como uma "plata carnivora" do programa fictício. "Ah, eu sou ‘de boa’. Mas eu sou sincericida, então, às vezes, eu me meto encrenca. Na maioria das vezes", disse aos risos.

Em outra brincadeira do podcast, Cintia precisava apontar o programa ideal para as irmãs e ela apontou que Patrícia seria a cara do reality A Casa dos Artistas. "Exibidona", disse.