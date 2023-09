Cintia Abravanel revela bastidores de reuniões do Grupo Silvio Santos: "Sou acionista"

Em participação no PODCAST CARAS, Cintia Abravanel revelou como funciona os bastidores e reuniões das empresas da família

Primeira filha de Silvio Santos, a artista plástica Cintia Abravanel revelou que faz questão de acompanhar de perto os negócios da família. Em participação no PODCAST CARAS, a loira contou que faz parte do conselho e costuma dar alguns pitacos nos investimentos futuros.

"Tenho uma série que se chama 'Reuniões'. Então quando eu participo das reuniões, porque eu faço parte do conselho do Grupo Silvio Santos, eu já aviso: 'Não acha que eu não estou prestando atenção, não'", disse ela, explicando que muitas ideias para suas obras saem de reuniões de negócios.

"Minha cabeça voa muito, então o desenho é uma forma de focar. Então eu fico rabiscando, mas eles acham que eu não estou prestando atenção, aí às vezes eu falo alguma coisa e eles ficam: 'Ah, ela está prestando atenção'. Essa última reunião foi por videoconferência e eu fiz quatro quadros", completou.

Em outro momento, a mãe de Tiago Abravanel detalhou que nem todo mundo da família tem interesse pelo mundo empresarial, mas cada uma das irmãs têm obrigações no Grupo Silvio Santos. "Só fazem parte do conselho a Renata, a Daniela e a Patrícia. Eu sou acionista, acompanho mais a liderança, que é a Tele Sena. Cada uma foi para uma área, uma para a Jequiti, outra para o SBT" contou.

Ela aproveitou para elogiar o crescimento da Jequiti no país e garantiu que consome bastante a marca, que passou a investir em perfumes nomeados com nomes de artistas. "O mais gostoso era o do Thiago, né? Eu usava, mas parou", revelou.

"Eu adoro perfume masculino. Mas Jequiti não é só perfume, tem cremes maravilhosos e produtos para cabelos muito bons", afirmou ela, que finalizou com uma crítica: "Acho que deveríamos divulgar mais [produtos] para peles pretas".