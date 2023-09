Carmo Dalla Vecchia revela acordo com autora da Globo: 'Fez por mim'

Em entrevista ao Podcast CARAS, Carmo Dalla Vecchia comentou relação com Duca Rachid, autora de novelas da Globo

Na reta final de Amor Perfeito, o ator Carmo Dalla Vecchia (52) não esconde a animação com o final de seu personagem, o advogado Érico. Em entrevista ao podcast CARAS, o artista também comentou a relação com Duca Rachid (61) e revelou um acordo que fez com a autora da Globo. "Fez isso por mim."

Carmo Dalla Vecchia já fez parcerias com a autora da Globo em diversos trabalhos . Antes de Amor Perfeito, ele esteve no elenco de Órfãos da Terra e pediu para que seu personagem saísse da trama antes do final, para que ele pudesse buscar seu filho, Pedro (4), que foi concebido por meio de barriga de aluguel em Los Angeles, nos Estados Unidos.

"Eu tenho um afeto muito grande pela Duca Rachid, ela me chamou para fazer todas as novelas dela e eu fiz. [Agora] ela me chamou para fazer um personagem que estava passando pelo o que eu estava vivendo. Meu personagem [em Órfãos da Terra] morreu quando eu fui buscar meu filho. Ela fez isso por mim, ela foi a única que soube que eu ia ser pai, além da minha família."

Agora, Carmo Dalla Vecchia diz que não pode dar nenhum spoiler sobre o fim de Amor Perfeito. No entanto, ele revela que gostaria de um final alternativo para a trama de Érico, que viveu histórias com Romeu (Domingos de Alcantara) e Verônica (Ana Cecília Costa).

"Eu ia fazer um trisal, mas não sei se deixariam por causa do horário. Deviam fazer bastante escondido", completou o artista. O marido de João Emanuel Carneiro ainda afirmou que já gravou um final de Amor Perfeito, mas não abriu o jogo sobre o que acontecerá com seu personagem.

CONFIRA FOTOS DE CARMO DALLA VECCHIA, ÉRICO DE AMOR PERFEITO: