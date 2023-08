Carmo Dalla Vecchia revela constrangimento após cena gay em novela: "Ridículo"

Em entrevista à Revista CARAS, Carmo Dalla Vecchia abriu o jogo sobre viver personagem bissexual na novela Amor Perfeito

Apesar de ser muito bem resolvido com sua sexualidade, o ator Carmo Dalla Vecchia (51) confessou ter passado por um momento de constrangimento durante a gravação de uma cena de romance gay, na novela Amor Perfeito, da TV Globo.

Em entrevista à revista CARAS, o artista afirmou que ficou envergonhado de contracenar romanticamente com outro homem na frente de colegas de trabalho, que por muitos anos acompanharam ele interpretando papéis heterossexuais.

"Me vi rodeado pela técnica, que a vida inteira me viu fazendo personagens heterosexuais. De repente eu estava fazendo aquele personagem que era gay, como eu sou, com outro cara. Eu fiquei constrangido. Para você ver como mesmo sendo esse cara que fala sobre o assunto, com 15 anos de psicanálise, com tudo resolvido, eu me vi numa situação de ter preconceito comigo mesmo", declarou.

"Não é preconceito, porque eu tinha clareza, eu conseguia iluminar isso e dizer: 'Que ridículo, velho. To constrangido para fazer cena com outro cara na frente de uma série de pessoas que eu gosto e que eu acho que gostam de mim'. Porque eu sempre tive uma relação muito boa com a técnica, que nunca me viram desse jeito. E eu fiquei constrangido. É ridículo", disse.

Em Amor Perfeito, Carmo interpreta um homem bissexual, que suprime seus desejos sexuais por outros homens, por conta da época em que vive. Bem-sucedido, ele acaba tendo seu segredo descoberto pela vilã Gilda (Mariana Ximenes), que passa a chantageá-lo em expor sua intimidade.

Para o ator, interpretar Érico, em uma trama que conta com um público mais velho e conservador, é uma oportunidade de mostrar os dilemas enfrentados por pessoas LGBTQIAP+ por uma outra ótica e representar parte da comunidade.

"Se eu, que sou essa pessoa que fala sobre o assunto, que coloca no Instagram ‘o viado da família brasileira’ [ficou envergonhado], imagina as pessoas que não tem a chance e a oportunidade de conversarem com a família dela, que não tem a chance oportunidade de terem relacionamento estáveis? Porque acham que gay só tem relacionamento conectados unicamente com a questão sexual", disse.

Carmo ainda revelou que tem recebido ótimas notícias a respeito da repercussão da novela entre os brasileiros. Segundo o ator, a TV Globo tem feito pesquisas para ver a aceitação da trama e tem recebido boas respostas quanto a seu personagem. "Soube que falaram muito bem e de uma maneira muito positiva a respeito do par romântico dos dois homens e torciam muito por aquele casal", disse.