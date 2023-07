Carmo Dalla Vecchia revela que superou trauma com psicanálise: "Necessidade"

Em entrevista à revista CARAS, Carmo Dalla Vecchia abriu o coração sobre como venceu preconceitos pessoais antes de revelar sexualidade

O ator Carmo Dalla Vecchia (52) confessou que por muito tempo carregou preconceitos dentro dele mesmo por ser um homem gay. Em entrevista à revista CARAS, o artista afirmou que a psicanálise foi a grande responsável por fazer ele expor sua intimidade publicamente.

Segundo Carmo, que atualmente está no ar na novela Amor Perfeito, ser um homem gay provocou grandes reflexões internas. Além disso, a chegada de seu filho, Pedro (3), foi decisiva para que ele compartilhasse suas dores com os admiradores.

"Foi a maturidade, a chegada do Pedro, a pandemia, os 15 anos de psicanálise, foi o preconceito que sofri na minha vida o tempo inteiro. Foi uma série de questões que fizeram com que eu decidisse que queria falar", disse o esposo do autor de novelas João Emanuel Carneiro.

O artista completou dizendo que sua decisão de falar sobre sua sexualidade e todas as problemáticas sobre o assunto, foi importante para representar pessoas que passaram pelo mesmo.

"Quero falar sobre o assunto, porque é um assunto que é pertinente à minha história, porque me fez sofrer e porque percebi que, quando comecei a falar, pessoas vieram me agradecer e falar o quanto aquele momento estava sendo importante na vida delas", declarou.

"Eu sentia necessidade de me livrar do meu próprio preconceito também. O preconceito está dentro da gente, né? Você cresceu a vida inteira pensando que estava errado, em algum lugar você acreditava", disse.

Leia também: Carmo Dalla Vecchia reflete sobre LGBTQIA+ nas novelas: 'É triste'

Nos últimos anos, Carmo tem atraído um grande público nas redes sociais com a produção de conteúdo com temática LGBTQIAP+. Em suas postagens, o artista tem usado do humor para falar sobre preconceito e como certos comentários acabam atingindo a sua comunidade. "Sempre fui assim, qualquer pessoa que me conhece sabe que sou um eterno ‘piada quinta série’, muito brincalhão", afirmou.

"Resolvi usar esse meu lado para falar de uma causa que acho superimportante e digna de falar nesse momento no Instagram. Quando você faz as pessoas rirem isso ajuda, faz com que mais pessoas tenham acesso. Mas também tem um lado extremamente violento com quem é gay, porque muitas vezes você tem a sensação que você só é aceito porque você faz rir", finalizou.