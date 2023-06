Carmo Dalla Vecchia reflete sobre LGBTQIA+ nas novelas: 'Vamos crescer'

Em entrevista à CARAS, Carmo Dalla Vecchia desabafou sobre a falta de desenvolvimento da pauta LGBTQIAP+ nas novelas

No ar na novela Amor Perfeito, da TV Globo, o ator Carmo Dalla Vecchia (51) tem sentido falta de mais diversidade na representação de personagens LGBTQIAP+ nas produções brasileiras. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista afirmou que ainda existe um longo caminho até a pauta evoluir. "É triste", declarou.

“[Nós da comunidade LGBTQIAP+] precisamos de pessoas que tenham poder, que tenham alcance, que tomem a decisão de apoiar a nossa causa . Por mais que no mundo inteiro exista preconceito, precisamos de líderes que digam: 'Chega'", disse.

Carmo também completou dizendo que sente falta de ver projetos comprometivos em abordar a temática de maneira única, dando espaço para novos perfis de personagens: "Somos plurais dentro do nosso universo e tem que ter lugar para todos os estilos".

" Meu sonho é ter um Brokeback Mountain em uma novela. Atualmente estamos batalhando para os beijos não serem cortados e isso é triste . Porque um beijo cortado significa que eu não sou aceito, que meu corpo não serve, que minha natureza não é querida e está trazendo problema", contou.

A crítica de Dalla Vecchia continua sendo forte quanto ao assunto, principalmente nas redes sociais. Nesta terça-feira, 20, o ator compartilhou um vídeo de humor no seu Instagram, que retrata os bastidores de uma gravação envolvendo uma trama com personagens gays. Acompanhado de Igor Cosso, eles aparecem sendo orientados por um diretor de TV a não darem beijos ou abraços.

Segundo o ator, é necessário que as emissoras entendam a necessidade de continuar exibindo a pauta LGBTQIAP+ nas novelas, para tornar o assunto cada vez mais comum socialmente.

" Talvez isso no início vai fazer com que alguma dona de casa se incomode, mas isso é o certo, é o justo, para que a natureza humana possa se desenvolver . A partir do momento que isso se desenvolve, todos nós vamos crescer. A gente necessita de pessoas compromissadas com a nossa causa", avaliou.

UM NOVO OLHAR

Conhecido por protagonizar novelas, Carmo Dalla Vecchia, que não nega seu porte de galã, tem se comprometido em quebrar tabus quanto a homossexualidade. Nos últimos anos, ele tem viralizado diversas vezes ao compartilhar conteúdo educativo com uma pitada de humor em seu Instagram.

Se autodenominando como "o viado da família brasileira", Carmo revelou que sua maior inspiração é a atriz Rogéria, piorneira quanto a abordagem da transexualidade no meio artístico.

"As pessoas precisam de um exemplo como eu, porque quando eu coloco no meu perfil 'o viado da família brasileira', eu quero dizer duas coisas: primeiro, que na família brasileira também existe pessoas como eu e a segundda, me lembra muito Rogéria, porque ela era aceita pela família brasileira", contou.

Sabendo da dificuldade enfrentada por diversos nomes do cenário, que por anos escolheram esconder suas sexualidades, o ator tem celebrado suas conquistas: " Pessoas como eu há muito pouco tempo atrás jamais existiriam, jamais estariam trabalhando ".