Larissa Manoela publica fotos com os seus 'filhos de quatro patas' e encanta: ''Que lindos''

A atriz Larissa Manoela transbordou amor ao postar fotos com os seus cachorros

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 15h37

Larissa Manoela (21) curtiu muito a companhia dos seus cachorrinhos na manhã desta terça-feira, 15.

A atriz compartilhou uma sequência de cliques com os pets e chamou a atenção pela quantidade de 'filhos de quatro patas'.

No primeiro registro, a protagonista de Além da Ilusão posa com todos os bichinhos e em seguida exibe selfies com cada um deles.

"Nos meus braços teu abraço. Colo, aconchego!", escreveu a 'mamãe coruja' na legenda.

Os admiradores se derreteram com a publicação. "Quanto amor", "Seu amor por eles é tao lindo", "Que fotos mais lindas", "Quem aguenta esse tanto de fofura?", dispararam.

CONFIRA AS FOTOS DE LARISSA MANOELA