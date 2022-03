Larissa Manoela esbanja rebolado ao fazer a coreografia da sua nova música no Projac

A atriz Larissa Manoela arrasa na coreografia de Tenho o Poder, sua nova música em parceria com MC Zaac

CARAS Digital Publicado em 12/03/2022, às 15h04

Neste sábado, 12, Larissa Manoela (21) dividiu um vídeo super divertido nas suas redes sociais.

A atriz resolveu promover a sua nova música, Tenho o Poder, em parceria com MC Zaac, de uma forma diferente.

No camarim do Projac, a cantora esbanjou o seu rebolado ao som da canção enquanto se preparava para as gravações da novela Além da Ilusão.

"SABADOOOOOU e é nesse pique que eu tô! Unindo as gravações da novela com o lançamento da música nova e causando no camarim dos Estúdios Globo porque “Tenho o Poder” de ir “Além da Ilusão” a qualquer momento. BENZADEUS hahahah. Corre escutar e já prepara o corpinho pra dançar porque tem challenge chegando aí", revelou ela na legenda.

Os admiradores foram só elogios para a artista. "Maravilhosa", "Hit que fala né", "Menina linda", "Lança logoo o challenge", dispararam.

CONFIRA O VÍDEO DE LARISSA MANOELA DANÇANDO