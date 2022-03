Davi beija Isadora que fica sem fôlego em 'Além da Ilusão'

Davi finalmente beija Isadora que fica sem fôlego na novela de época 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 13h51

Finalmente o beijo mais aguardado da segunda fase da novela de época Além da Ilusão irá acontecer na história.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, o mocinho Davi/Rafael (Rafael Vitti) em breve tomará a atitude com a jovem Isadora (Larissa Manoela).

O talentoso ilusionista do folhetim da TV Globo roubará um beijo da filha de Violeta (Malu Galli) para convencê-la a acabar com o noivado com Joaquim (Danilo Mesquita).

Declaração de amor

"Desculpe, mas não quero ser seu amigo. Eu te amo!", falará Davi que deixará a mocinha Isadora sem fôlego na novela das seis que está agradando o público de casa.