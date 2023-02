Ana Hickmann resgata cachorrinho na estrada: ''Foi deixado pra morrer''

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, se declara ao compartilhar vídeo da apresentadora resgatando cachorrinho em rodovia

A apresentadora Ana Hickmann (41) emocionou os fãs ao fazer uma boa ação e resgatar um cachorrinho abandonado na estrada.

O marido de Ana, o empresário Alexandre Correa, foi quem registrou o momento em que a comendante do Hoje em Dia pega o animal com sua jaqueta e entra com ele no carro da família.

No registro, publicado em seu Instagram, Alexandre questiona Ana: "Você pegou o animal na rua, né?" Ela responde: "Ele foi deixado pra morrer aqui. Não vou deixar ele aqui. É um bebê ainda, está machucado. Sabe o que vou precisar? De alguma coisa pra botar no chão pra protegê-lo. Estaciona o carro melhor, porque aqui é perigoso". Em seguida, a famosa completou: "A gente vai te levar pra buscar ajuda. Vou levar ele no veterinário", disse ela, que não revelou sevai adotar o cão.

Ao legendar a postagem, Correa declarou seu amor pela mulher, com quem tem um filho, Alezinho, de 8 anos de idade, e com quem está completando 25 anos de casamento.

"Faltando 48 horas para completarmos 25 anos de casados (bodas de prata), é impressionante como a @ahickmann ainda consegue me surpreender com várias atitudes. Eu não sei como, mas ela viu um animal abandonado na estrada e me fez voltar para buscá-lo", iniciou ele. "Honestamente… eu queria ter algo a mais para dizer, mas ela me deixa sem palavras mesmo depois de tanto tempo juntos. Você não existe, Aninha! Estamos levando o cão para ver o estado de saúde dele e prestar toda a assistência para que ele fique bem logo", contou ainda.

Confira o vídeo de Ana Hickmann resgatando o cachorrinho:

Ana Hickmann surpreende fãs ao abandonar o loiro e surgir ruiva

A apresentadora Ana Hickmann deixou os seguidores de queixos caídos recentemente ao exibir seu novo visual nas redes sociais!

Depois de anos com os fios loiros, a artista chocou os fãs ao mostrar que decidiu radicalizar seu look e apareceu com os cabelos mais curtinhos e ruivos, puxados para o tom cobre.

Em seu perfil no Instagram, a comandante do Hoje em Dia compartilhou o resultado da mudança e recebeu chuva de elogios pela beleza. "Chega de suspense! Por essa vocês não esperavam, né? Sim, eu estou ruiva! Sempre tive esse desejo, acho uma cor poderosa. E chegou o meu momento de mudar... E aí, curtiram? Quero muitos elogios, eu estou me achando! Mudança radical para comemorar os meus 42 anos que estão chegando!", escreveu Hickmann ao legendar a publicação.

