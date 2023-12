Ana Hickmann relembra resgate de cachorro que a salvou em briga

Dia inesquecível! Ana Hickmann relembra vídeo de resgate de seu cachorro Joaquim; o pet a salvou durante discussão com ex-marido

A apresentadora Ana Hickmann relembrou neta quarta-feira, 13, o vídeo do dia em que resgatou seu cachorrinho, Joaquim, o cão que a defendeu durante a discussão com o ex-marido. O momento emocionante foi exibido mais uma vez em sua rede social.

Achado em uma estrada pela loira, o cão foi pego por ela com muito carinho. Bem maltratado e sem cuidados básicos, o peludo foi resgatado pela empresária, que o levou para casa mesmo criticada pelo seu esposo na época.

"Quem aqui se lembra do dia em eu resgatei o Joaquim? Nem dá pra dizer que esse menino quieto, magrinho e assustado no ponto de ônibus é o mesmo que vive feliz aqui em casa. Dezembro é o mês da conscientização contra o abandono de animais e eu vim aqui fazer um apelo para que todos cuidem e protejam os bichinhos, principalmente nessa época do ano em que infelizmente o abandono aumenta muito. O resgate e o primeiro atendimento veterinário podem salvar a vida dele, assim como aconteceu com o Joaquim", contou ela como foi o encontro deles.

Vale lembrar que, Ana Hickmann resgatou Joaquim em fevereiro deste ano. Ele estava abandonado em uma estrada em São Paulo e, na época, ela gravou um vídeo do momento do resgate. No registro, é possível ouvir Alexandre Correa a repreendendo. "Você pegou o animal da rua, né? Você tem dois miolos a menos."

Ana Hickmann declara amor pelos seus cães

Apaixonada por cães, a modelo comentou como seus 15 filhinhos de quatro patas fazem companhia e dão amor a ela a todo momento. A famosa apareceu apenas com dois de seus pets e compartilhou a importância deles em sua vida. Um deles, Joaquim, que surgiu em seu colo, salvou a dona durante o desentendimento com o esposo.

"Eles falam comigo pelo olhar de admiração, me fazem companhia nos dias difíceis, trazem alegria pra casa e me protegem em momentos que eu mais preciso. Como eles são importantes pra mim! O bom dia de hoje vai com essas fofuras, que representam o meu amor pelos meus 15 filhos de quatro patas", disse Ana Hickmann.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, durante a entrevista ao Domingo Espetacular, ela falou como seus cachorros a defenderam durante a briga com o ex-marido. O cão que a salvou foi o vira-lata Joaquim, que foi resgatado por ela.