Quais são as empresas de Ana Hickmann? Apresentadora fatura milhões com empreendimentos

Apresentadora e ex-modelo, Ana Hickmann acumula fortuna milionária com empresas

O nome de Ana Hickmann (42) ficou em alta neste domingo, 12, após a apresentadora confirmar o desentendimento com seu marido, Alexandre Correa (52). Com isso, muitos ficaram curiosos sobre os empreendimentos da ex-modelo, que rendem uma fortuna milionária para sua família.

Ana Hickmann começou a empreender há mais de 20 anos, em 2002 . Na época, ela lançou uma marca de sapatos que levava seu nome —assim como a maioria de suas empresas. Anos depois, em 2016, ela lançou uma linha de roupas, intitulada Ana Hickmann Collection.

Além disso, ela também empreende com a Escola Profissionalizante Ana Hickmann, Maislaser e Além do Olhar. Em entrevista concedida à Forbes no ano passado, a apresentadora do Hoje em Dia (RecordTV) contou como chegou ao patamar de 420 franquias abertas.

Leia também: É verdade que a Ana Hickmann foi agredida pelo marido? Entenda versões

"Foram muitos anos entendendo e conhecendo o mercado. Já circulei por diversas áreas no mundo da beleza, começando pelos sapatos, passando por óculos, vestuário, esmaltes… mas eu sentia que ainda existiam outras possibilidades para trabalhar nesse meio", contou.

De acordo com a publicação, Ana Hickmann faturou R$ 150 milhões com as franquias. A expectativa dos sócios para este ano, de 2023, seria expandir para 500 unidades e faturar cerca de R$ 230 milhões. Na conversa, a apresentadora ainda falou que, apesar de estar envolvida no mundo da beleza, também estava antenada no setor da tecnologia.

ENTENDA O CASO ANA HICKMANN

Ana Hickmann foi conduzia até a polícia de Itu para esclarecer um desentendimento envolvendo seu marido, o empresário Alexandre Correa, na tarde deste sábado, 11. A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora neste domingo, 12.

De acordo com a nota compartilhada com a CARAS Brasil, "a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". Por meio do texto, a assessoria também agradeceu o carinho dos fãs e afirmou que ela não sofreu "maiores consequências em sua integridade física".

Na noite deste sábado, a coluna LeoDias afirmou que a apresentadora teria sido agredida pelo empresário —com quem é casada desde 1998. Ela teria acionado a polícia, para dar o depoimento em casa, mas precisou ser levada ao Distrito Policial para prestar esclarecimentos.

O colunista também entrou em contato com Alexandre Correa durante a madrugada, e o empresário negou que tenha agredido a esposa. "Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí, acho que não devem estar tratando da mesma pessoa."

"Eu vim para São Paulo pra resolver um assunto e vou voltar para Itu amanhã cedo. Estou chegando a São Paulo", afirmou. Procurada, a assessoria de Ana Hickmann afirmou que, por enquanto, usará a nota como pronunciamento. Alexandre Correa não retornou até a conclusão deste texto.

Mais tarde neste domingo, o empresário usou seu perfil do Instagram para negar as acusações. "Na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado pela imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno."

"Aproveito a oportunidade para pedi minhas sinceras desculpas a toda a família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo o zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no escritório", completou.