É verdade que a Ana Hickmann foi agredida pelo marido? Entenda versões

Ana Hickmann foi ao Distrito Policial para esclarecimento dos fatos; Alexandre Correa nega agressão

Ana Hickmann (42) foi conduzia até a polícia de Itu para esclarecer um desentendimento envolvendo seu marido, o empresário Alexandre Correa (52), na tarde deste sábado, 11. A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora neste domingo, 12.

De acordo com a nota compartilhada com a CARAS Brasil, "a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos". Por meio do texto, Ana Hickmann também agradeceu o carinho dos fãs e afirmou que está bem, em casa, e que não sofreu "maiores consequências em sua integridade física" .

Na noite deste sábado, a coluna LeoDias afirmou que a apresentadora teria sido agredida pelo empresário —com quem é casada desde 1998. Ela teria acionado a polícia, para dar o depoimento em casa, mas precisou ser levada ao Distrito Policial para prestar esclarecimentos.

Leia também: Ana Hickmann revela que se casou aos 16 anos e teve pedido inusitado de divórcio

O colunista também entrou em contato com Alexandre Correa durante a madrugada, e o empresário negou que tenha agredido a esposa. "Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí, acho que não devem estar tratando da mesma pessoa."

"Eu vim para São Paulo pra resolver um assunto e vou voltar para Itu amanhã cedo. Estou chegando a São Paulo", afirmou. Procuradas, a assessoria de Ana Hickmann afirmou que, por enquanto, usará a nota como pronunciamento. Já Alexandre Correa não retornou até a conclusão deste texto.

Nas redes sociais, fãs e internautas demonstraram apoio à apresentadora. "Você não precisa conviver com um agressor! Se ele a agrediu, denuncie!", escreveu uma. "Tantos anos com uma pessoa e no final ela faz isso contigo? E você ainda cuidou dele quando ele tava doente", disse outra.

Ana Hickmann e Alexandre Correa casaram em 1998 e estão juntos desde então. Juntos, eles são pais de Alexandre, que completou 9 anos em março deste ano. Na época, a apresentadora compartilhou uma foto com o pequeno e se declarou para ele.

CONFIRA FOTOS DE ANA HICKMANN E SEU FILHO, ALEXANDRE: