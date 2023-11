Cachorro que 'salvou' Ana Hickmann do marido foi resgatado pela apresentadora; relembre

Ana Hickmann contou que Joaquim, seu cãozinho de estimação, avançou em Alexandre Correa durante desentendimento que resultou em agressão

Ana Hickmann (42) falou pela primeira vez neste domingo, 26, sobre a agressão que sofreu do ex-marido, Alexandre Correa (52). Em entrevista ao Domingo Espetacular, ela contou que Joaquim, um de seus cãezinhos, a "salvou" durante a discussão com o empresário.

Ela contou que, no momento em que teve seu braço preso na porta pela força de Correa, gritou para seus cachorros, que já estavam agitados com a briga, atacarem o empresário. O vira-lata Joaquim obeceu Ana Hickmann e avançou no então marido, o fazendo soltar a porta da cozinha .

Nesta hora, a apresentadora e ex-modelo conseguiu se livrar de Alexandre e pegar seu telefone para chamar a polícia. "Os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fani e o Joaquim, latindo muito por conta da briga", recorda.

Leia também: Mãe de Ana Hickmann, Reni Saath fez faculdade aos 43 anos; conheça história

"Como eles já tinham visto ele gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E aí, eu gritei: 'Pega!', e meu cachorro pegou. O Joaquim voou para cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também."

Ana Hickmann resgatou Joaquim em fevereiro deste ano. Ele estava abandonado em uma estrada em São Paulo e, na época, ela gravou um vídeo do momento do resgate. No registro, é possível ouvir Alexandre Correa a repreendendo. "Você pegou o animal da rua, né? Você tem dois miolos a menos."

A apresentadora Ana Hickmann denunciou Alexandre Correa por agressão no sábado 11 de novembro. No dia seguinte, a equipe da empresária confirmou o desentendimento entre os dois e noticiou que ela havia comparecido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Na época, Correa usou seu perfil do Instagram para negar as acusações. "São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo o zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no escritório", escreveu.

CONFIRA VÍDEO DO RESGATE DE JOAQUIM, CACHORRO DE ANA HICKMANN: