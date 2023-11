Mãe de Ana Hickmann, Reni Saath fez faculdade aos 43 anos; conheça história

Ana Hickmann contou que sua mãe sofria violência doméstica, em entrevista ao Domingo Espetacular; conheça a trajetória de Reni Saath

Em entrevista ao Domingo Espetacular (RecordTV), Ana Hickmann (42) falou pela primeira vez sobre a agressão de seu marido, Alexandre Correa (52). A apresentadora ainda contou que teve medo de repetir a história de sua mãe, Reni Saath, que sofria violência física de seu pai, João Hickmann, morto em 2019 aos 59 anos.

"Meu pai era um agressor, bateu muito na minha mãe", contou Ana Hickmann . "Por qualquer coisa ele espancava a minha mãe. Minha mãe até descobriu traições, muitas, e ele torturava a gente psicologicamente dentro de casa. Essa marca que eu tenho na mão, foi porque ele voou em cima da minha mãe com pedaço de um sofá que ele arrancou. Abriu a cabeça dela inteira."

A apresentadora conta que tentou defender a mãe das agressões, mas o pai a jogou em uma mesa com peças de vidro. "Ele me arremessou para cima da mesa da cozinha, cheia de prato, copo, tampa, aquilo desgraçou comigo em cima. Foi a mão de Deus que não deixou eu me cortar inteira. Abriu minha mão toda. E ele só parou de bater na minha mãe quando me viu sangrando."

Reni já trabalhava em uma plantação de tabaco da família, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, aos 15 anos. Dois anos depois, aos 17, parou de trabalhar e estudar e se casou com o namorado, o representante comercial João Hickmann.

Em entrevista concedida ao UOL, Reni contou que, aos 36 anos, percebeu que seu relacionamento não estava bom e decidiu cursar o supletivo. Ao mesmo tempo, ela passou a trabalhar como vendedora de loja e operária em uma fábrica.

"Durante um ano, minha rotina era estudar das 18h às 22h, trabalhar na Souza Cruz das 22h30 às 6h, dormir no carro até às 8h30 e ir pro meu outro trabalho, em uma loja de materiais de construção, onde ficava até as 17h. Só dormia noites inteiras aos sábados", declarou.

Aos 43 anos, a mãe de Ana Hickmann se formou em engenharia agrícola e continuou seus estudos. Hoje, ela tem mestrado, doutorado e pós-doutorado. Atualmente, ela é coordenadora do departamento de agronomia da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Bastante discreta quanto à vida pessoal, ela possui um perfil fechado no Instagram.

CONFIRA FOTO DE ANA HICKMANN E SUA MÃE, RENI SAATH: