Sarah Jessica Parker adota gatinho de Carrie Bradshaw na vida real

Sarah Jessica Parker contou a novidade para os fãs após o final da segunda temporada de "And Just Like That…"

Famosa por compartilhar o guarda-roupa com sua personagem icônica, Carrie Bradshaw, a atriz Sarah Jessica Parker acaba de adotar um colega de trabalho, o gatinho Lotus, que é chamado de Shoe na série “And Just Like That…”. Assim como sua personagem, a atriz não resistiu ao charme do felino e agora ele faz parte da família.

No programa, Carrie adota o gato – batizado de Shoe na série – depois que ele foi tratado por Che Diaz (Sara Ramirez) após uma cirurgia veterinária.

Sarah revelou a adoção com um post no Instagram com uma série de fotos fofas do pet: “O nome dele fora das câmeras é Lotus. Ele e seus irmãos receberam nomes botânicos quando foram resgatados ainda recém-nascidos pela Connecticut Humane Society”, escreveu a atriz.

Ela acrescentou: “Adotado oficialmente pela família Parker/Broderick em abril de 2023. Ele se junta a Rémy e Smila, que adotamos em maio de 2022. Se ele parece familiar, é porque é.”

Os fãs da loira se derreteram nos comentários da publicação: “Queria poder curtir o post um milhão de vezes”, escreveu um, “Apaixonada pelo novo membro da família, aproveitem”, desejou uma outra, “Queria nascer de novo como um gatinho da SJP”, brincou uma terceira.

A Connecticut Humane Society também comemorou a adoção com um post no Facebook.

“Alguns animais de estimação recebem lares adotivos realmente interessantes enquanto estão aqui na Connecticut Humane Society. O pequeno Lotus esteve no set de ‘And Just Like That’ com Sarah Jessica Parker em Manhattan. Você viu sua adorável estreia? E #spoileralert, Lotus gostou tanto dos holofotes que decidiu continuar no programa”.

Sarah Jessica Parker quebra silêncio sobre volta de Kim Cattrall

Sarah Jessica Parker finalmente abriu o jogo e quebrou seu silêncio sobre a presença da atriz Kim Cattrall no spin-off de ‘Sex and the City’. Colegas de elenco ao longo das seis temporadas originais da produção e de dois filmes, as duas celebridades não escondem que não se gostam, com direito a várias trocas de alfinetadas e críticas públicas ao longo dos anos.

Perguntada sobre a presença de Cattrall, Parker não mencionou a colega nominalmente: “Temos sido muito cuidadosos em relação à forma como retratamos personagens que não estiveram presentes [na primeira temporada]. Convidamos os atores para voltar e tem sido, vocês sabem, divertido, empolgante e nostálgico, mas mais do que tudo uma alegria imensa”.