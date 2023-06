Sarah Jessica Parker quebra silêncio sobre volta de Kim Cattrall em spinoff de ‘Sex and the City’

Famosa por não dar se bem com as colegas de elenco, Kim Cattrall gravou sua participação na série sem interagir com suas colegas de elenco

Sarah Jessica Parker finalmente abriu o jogo e quebrou seu silêncio sobre a presença da atriz Kim Cattrall no spin-off de ‘Sex and the City’. Colegas de elenco ao longo das seis temporadas originais da produção e de dois filmes, as duas celebridades não escondem que não se gostam, com direito a várias trocas de alfinetadas e críticas públicas ao longo dos anos.

Daí a surpresa dos fãs da série com a presença de Cattrall, de volta à personagem Samantha Jones, na segunda temporada de ‘And Just Like That...’, spin-off ambientado vários anos depois de ‘Sex and the City’. As brigas entre as duas atrizes resultaram na falta de Cattrall na primeira temporada da produção.

Também produtora da série, Parker comentou o retorno de Cattrall em entrevista ao jornal britânico Daily Mail às vésperas da exibição do primeiro episódio da segunda temporada de ‘And Just Like That’, em 22 de junho.

Perguntada sobre a presença de Cattrall, Parker não mencionou a colega nominalmente: “Temos sido muito cuidadosos em relação à forma como retratamos personagens que não estiveram presentes [na primeira temporada]. Convidamos os atores para voltar e tem sido, vocês sabem, divertido, empolgante e nostálgico, mas mais do que tudo uma alegria imensa”.

Cattrall, por sua vez, segue em silêncio sobre sua presença no projeto.

Relatos de jornalistas internacionais que assistiram aos episódios da segunda temporada dão conta que as personagens de Cattrall e Parker são mostradas conversando por telefone na produção. No entanto, as duas atrizes não gravaram juntas e não interagiram em nenhum momento durante as filmagens, pessoas ligadas ao projeto explicaram que Cattrall filmou suas cenas “em um galpão”, no último mês de março, sem interagir com nenhum colega de elenco.

Sex and the City foi uma série que deixou os fãs completamente vidrados nas histórias de suas personagens, que durou seis temporadas, estreando no ano de 1998, tendo sua última temporada em 2004. A produção ainda levou a criação de dois filmes baseados na série. Vale lembrar que Kim já havia dito em entrevistas que nunca faria mais nada envolvendo a série.