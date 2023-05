Kim Cattral retorna como Samantha Jones, de 'Sex and the City', para temporada de 'And Just Like That'

Atriz de 66 anos Kim Cattral revisita seu eterno papel como Samantha Jones, de Sex and the City, mesmo após rivalidade com Sarah Jessica Parker

De acordo com a revista Variety, o elenco da ilustre série Sex and the City estará completo e unido novamente. A atriz Kim Cattral (66), a eterna Samantha Jones, fará uma breve participação no episódio final da série And Just Like That, uma série de comédia e drama da HBO Max, que revive o universo da tão amada produção.

Porém, de acordo com que fontes informaram ao periódico norte-americano, Kim aparecerá em apenas uma cena da série. O diálogo do qual a atriz participa foi gravado no dia 22 de março deste ano, na cidade de Nova York, sem nem se encontrar com as estrelas da série, incluindo Sarah Jessica Parker, ou nem mesmo os showrunners da atração.

Na cena, Samantha (Kim), que na série, se mudou para Londres, terá uma conversa pelo telefone com Carrie Bradshaw, vivida por Sarah Jessica. Na primeira temporada de And Just Like That, as duas se estranharam através de mensagens, mas no último episódio da segunda temporada, elas fazem planos para se rever, na tentativa de se reconciliar.

Patricia Field, famosa designer de figurinos de Sex and the City, que não trabalha na nova série, foi quem vestiu Kim para a cena. Ao que tudo indica, a aparição de Samantha não será uma forma de dar continuidade à personagem, pelo menos não por enquanto. Ainda sim, o retorno da tão aclamada personagem vai deixar os fãs da série maravilhados.

Sex and the City foi uma série que deixou os fãs completamente vidrados nas histórias de suas personagens, que durou seis temporadas, estreando no ano de 1998, tendo sua última temporada em 2004. A produção ainda levou a criação de dois filmes baseados na série. Vale lembrar que Kim já havia dito em entrevistas que nunca faria mais nada envolvendo a série.

