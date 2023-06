Vai Na Fé: Lumiar desmascara Theo em julgamento

Descubra o desenrolar dos próximos capítulos da novela Vai na Fé

Os próximos capítulos prometem uma virada de jogo para Lumiar (Carolina Dieckmann) e Theo (Emilio Dantas)! Segundo o Notícias Da TV, a advogada começa a vasculhar o passado do vilão, após uma série de descobertas chocantes e de atitudes escrotas e violentas dele em seu relacionamento com a professora do Icaes.

O que Theo não sabe é que ela vai ativar o modo detetive e conversar com Orfeu (Jonathan Haagensen) e Kate (Clara Moneke). A melhor amiga de Jenifer (Bella Campos) vai abrir o jogo e descrever todas as maldades que ele cometeu com ela. Ao concluir sua tese, ela vai abandonar o caso e a defesa contra Janaína (Tulanih).

Quem assume é Ricardo (Heitor Martinez), seu ex-professor cafajeste. Ela vai se tocar do monstro que ela acoberta e dizer para ele:“O Theo é obcecado pela Sol! Ele transformou todas as mulheres que estão acusando ele em cópias da Sol!”.

Ricardo provocará e dirá que é ciúmes, no que Lumiar rebate: “Tenha dó, Ricardo. Ciúme? Isso é revolta, indignação, perplexidade, tudo! Eu falei com uma moça que o Theo transformou em sósia da Sol. Uma menina, idade para ser filha. Botou para morar no apart dele, como se fosse… Isso é coisa de um cara doente!”.

Capítulo 135 - Quarta-feira, 21 de junho

Theo manda Sheila fazer a doação para a Igreja, e Orfeu acha graça. Jenifer troca olhares com Eduardo. Helena vai com Clara até o estúdio fotográfico. Ben propõe uma parceria com Anthony Verão. Sol se aconselha com Wilma. Guiga faz uma publicação com Yuri e se comove. Jenifer confidencia sua relação com Eduardo para Kate. Anthony publica em seu site que Theo foi indiciado, e Ben alerta Janaína e Sol. Bruna sugere que Sol invista nas aulas na praça. Com a ajuda de Jenifer e Kate, Ben prepara um jantar para Sol. O Pastor Miguel anuncia Theo como o grande doador do projeto da Igreja, e Jenifer e Sol ficam perplexas.

Capítulo 136 - Quinta-feira, 22 de junho

Sol enfrenta Theo. Ben avisa a Bruna que pretende se mudar. O Pastor Miguel se desculpa com Sol e decide devolver o dinheiro para Theo. Ben encontra Theo desmaiado na rua e o leva para a casa de Lumiar. Ben e Sol se declaram um para o outro. Theo ataca Lumiar, supostamente dormindo. Sol pede para Vitinho escrever uma música para ela. Kate ajuda Rafa com um exercício de fotografia. Theo se enfurece ao saber que o Pastor devolveu o dinheiro de sua doação. Kate implica com Eduardo e Jenifer. O Juiz aceita denúncia contra Theo, e Lumiar fica preocupada. Theo tem um surto ao saber que irá a julgamento e vai à casa de Sol.