Vai na Fé: resumo da novela de 19 a 24 de junho

Capítulo 133 - Segunda-feira, 19 de junho

Sol abraça Ben, e Lui se entristece. Lumiar tenta tranquilizar Theo. Vitinho se emociona com a nova música de Lui. Janaína presta seu depoimento. Lucas repreende Wilma e Fábio. Jenifer chega à delegacia para ficar com Sol e se desentende com Lumiar. Todos estranham os métodos de Rogéria, a preparadora de elenco de Lucas. Clara conta para Rafa sobre o processo contra Theo. Orfeu tenta falar com Clara antes de prestar seu depoimento. Jenifer acolhe Rafa. Lui e Sol conversam como amigos. Fábio desiste da preparação de Rogéria. Theo se embriaga no bar de Orfeu. Kate reclama de Clara para Rafa. Theo chega à delegacia alcoolizado.

Capítulo 134 - Terça-feira, 20 de junho

Theo faz um escândalo na delegacia e vai embora sem prestar depoimento. Um paparazzo fotografa Theo discutindo com Ben. Fábio abandona o filme, e Wilma tenta humilhá-lo. Ben avisa a Sol sobre a reportagem que saiu na internet. Rafa conta para Clara que discutiu com Kate por sua causa. Lumiar se assusta com o comportamento de Theo. Orfeu avisa a Theo que trará novas mercadorias ilícitas, usando seu contêiner. Simas e Sabrina evitam que Bia os vejam juntos. Guiga pede para falar com Yuri sobre a gravidez. Clara recebe uma proposta de trabalho. Lumiar avisa a Theo que ele precisa demonstrar seu bom caráter diante da sociedade. Theo vê Jenifer e Eduardo falando sobre uma campanha da Igreja e resolve ajudar.

Capítulo 135 - Quarta-feira, 21 de junho

Theo manda Sheila fazer a doação para a Igreja, e Orfeu acha graça. Jenifer troca olhares com Eduardo. Helena vai com Clara até o estúdio fotográfico. Ben propõe uma parceria com Anthony Verão. Sol se aconselha com Wilma. Guiga faz uma publicação com Yuri e se comove. Jenifer confidencia sua relação com Eduardo para Kate. Anthony publica em seu site que Theo foi indiciado, e Ben alerta Janaína e Sol. Bruna sugere que Sol invista nas aulas na praça. Com a ajuda de Jenifer e Kate, Ben prepara um jantar para Sol. O Pastor Miguel anuncia Theo como o grande doador do projeto da Igreja, e Jenifer e Sol ficam perplexas.

Capítulo 136 - Quinta-feira, 22 de junho

Sol enfrenta Theo. Ben avisa a Bruna que pretende se mudar. O Pastor Miguel se desculpa com Sol e decide devolver o dinheiro para Theo. Ben encontra Theo desmaiado na rua e o leva para a casa de Lumiar. Ben e Sol se declaram um para o outro. Theo ataca Lumiar, supostamente dormindo. Sol pede para Vitinho escrever uma música para ela. Kate ajuda Rafa com um exercício de fotografia. Theo se enfurece ao saber que o Pastor devolveu o dinheiro de sua doação. Kate implica com Eduardo e Jenifer. O Juiz aceita denúncia contra Theo, e Lumiar fica preocupada. Theo tem um surto ao saber que irá a julgamento e vai à casa de Sol.

Capítulo 137 - Sexta-feira, 23 de junho

Theo discute com Sol e Ben. Neide se oferece como testemunha para Theo. Yuri se muda para o apart de Guiga. Eduardo não deixa Theo se aproximar de Jenifer. Clara se entristece com o sofrimento de Rafa. Guiga tenta seduzir Yuri. Sol entrega a Vitinho a carta que escreveu para Ben quando era jovem. Stuart Phillips responde ao vídeo de Érika, e Vitinho fica desconfiado. Kate surpreende Fred na frente de Rafa e Bela. Clara recebe uma nova proposta de trabalho. Jenifer se irrita com Eduardo por não tomar a iniciativa de beijá-la. Kate procura Clara.

Capítulo 138 - Sábado, 24 de junho

Kate implora para Clara deixar que ela volte a namorar Rafa. Guiga sofre por continuar mentindo para Yuri. Helena critica Clara por ofender Kate. Guiga seduz Yuri. Wilma conversa com Stuart. Sol canta a música feita por Vitinho, e Ben fica encantado. Guiga fala para Alice que vai contar a verdade para Yuri e sente um forte enjoo. Simas conta para Bia sobre Sabrina. A aula-show de Sol é exibida em um programa de TV. Ben pede Sol em namoro durante a transmissão do programa, e Theo e Lumiar reagem com despeito. Stuart chega à mansão e todos, menos Vitinho, comemoram. Lumiar prepara Theo para o julgamento. Sol se emociona durante o interrogatório de Ben.