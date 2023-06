Vai na Fé: Kate é presa ao ver seu plano ir parar nas mãos da polícia

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Kate arma um sequestro, mas o plano dá errado e ela vai parar na delegacia. Saiba como será!

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Kate (Clara Moneke) vai se dar mal em um plano envolvendo Rafa (Caio Manhente) e Theo (Emilio Dantas). Ela vai terminar presa na delegacia sob a acusação de sequestro.

Nas cenas, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Kate arma um falso sequestro de Rafa. A intenção dela é arrancar dinheiro de Theo, que é o pai do rapaz e seu ex-amante. Rafa aceita participar da armação. No dia do sequestro, Kate e Hugo levam Rafa para um terreno isolado e ele liga para o pai informando do sequestro.

Rafa diz para Theo que os sequestradores querem dinheiro. O empresário acredita no filho e diz que irá sozinho levar o dinheiro, mas decide avisar a polícia. Hugo vê que a polícia se aproxima do cativeiro e eles ficam desesperados.

Rafa decide sair do cativeiro enquanto Kate e Hugo tentam fugir. Porém, a polícia percebe a movimentação e acontece um tiroteio. Hugo fica ferido e é levado para o hospital, enquanto isso Kate é presa e tenta contar a verdade na delegacia.

Confira o resumo da novela Vai na Fé no período de 22 a 24 de junho:

Capítulo 136 - Quinta-feira, 22 de junho

Sol enfrenta Theo. Ben avisa a Bruna que pretende se mudar. O Pastor Miguel se desculpa com Sol e decide devolver o dinheiro para Theo. Ben encontra Theo desmaiado na rua e o leva para a casa de Lumiar. Ben e Sol se declaram um para o outro. Theo ataca Lumiar, supostamente dormindo. Sol pede para Vitinho escrever uma música para ela. Kate ajuda Rafa com um exercício de fotografia. Theo se enfurece ao saber que o Pastor devolveu o dinheiro de sua doação. Kate implica com Eduardo e Jenifer. O Juiz aceita denúncia contra Theo, e Lumiar fica preocupada. Theo tem um surto ao saber que irá a julgamento e vai à casa de Sol.

Capítulo 137 - Sexta-feira, 23 de junho

Theo discute com Sol e Ben. Neide se oferece como testemunha para Theo. Yuri se muda para o apart de Guiga. Eduardo não deixa Theo se aproximar de Jenifer. Clara se entristece com o sofrimento de Rafa. Guiga tenta seduzir Yuri. Sol entrega a Vitinho a carta que escreveu para Ben quando era jovem. Stuart Phillips responde ao vídeo de Érika, e Vitinho fica desconfiado. Kate surpreende Fred na frente de Rafa e Bela. Clara recebe uma nova proposta de trabalho. Jenifer se irrita com Eduardo por não tomar a iniciativa de beijá-la. Kate procura Clara.

Capítulo 138 - Sábado, 24 de junho

Kate implora para Clara deixar que ela volte a namorar Rafa. Guiga sofre por continuar mentindo para Yuri. Helena critica Clara por ofender Kate. Guiga seduz Yuri. Wilma conversa com Stuart. Sol canta a música feita por Vitinho, e Ben fica encantado. Guiga fala para Alice que vai contar a verdade para Yuri e sente um forte enjoo. Simas conta para Bia sobre Sabrina. A aula-show de Sol é exibida em um programa de TV. Ben pede Sol em namoro durante a transmissão do programa, e Theo e Lumiar reagem com despeito. Stuart chega à mansão e todos, menos Vitinho, comemoram. Lumiar prepara Theo para o julgamento. Sol se emociona durante o interrogatório de Ben.