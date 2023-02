Vai na Fé: Carlão terá morte trágica na novela

Nos próximos capítulos da novela 'Vai na Fé', da Globo, o público vai se despedir do personagem Carlão, que terá morte trágica, diz colunista. Saiba como será a cena!

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, trama das 7 da Globo, o personagem Carlão (Che Moais) terá um destino trágico. O marido de Sol (Sheron Menezzes) vai morrer de uma forma inesperada e chocante.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Carlão morre em um acidente de carro durante um engavetamento na estrada, que também terá Ben (Samuel de Assis) envolvido e que será o único sobrevivente. Sol e a família vão ficar devastados com a morte de Carlão e isso vai mexer com todo mundo.

A família enfrentará problemas financeiros por causa dos custos do enterro e da dívida do carro que ele usava no trabalho de motorista. Com isso, Sol decide não parar de dançar na banda de Lui (José Loreto).

Vai na Fé: Jenifer não é filha de Carlão

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Jenifer (Bella Campos) vai descobrir que não é filha biológica de Carlão (Che Moais). De acordo com a colunista Carla Bittencourt, ela vai descobrir sobre a sua paternidade durante uma campanha de doação de sangue na faculdade.

A jovem vai perceber que o seu tipo sanguíneo não tem relação com Carlão e vai questionar a mãe sobre quem é o seu verdadeiro pai. Sol (Sheron Menezzes) se recusa a revelar a verdade para a filha, que passará a investigar o passado da mãe.