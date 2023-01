Vai na Fé: Jenifer não é filha de Carlão. Saiba como ela descobre

Jenifer ficará uma fera ao descobrir que a mãe, Sol, mentiu sobre quem é o seu pai biológico. Saiba de quem ela deve ser filha na novela 'Vai na Fé'

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, trama das 7 da Globo, o público vai conferir o início da história de quando Jenifer (Bella Campos) descobre que não é filha de Carlão (Che Moais). Ela vai descobrir que a mãe, Sol (Sheron Menezzes), mentiu sobre quem é o seu pai biológico.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, a descoberta acontecerá quando Jenifer participar de uma campanha de doação de sangue na faculdade. A jovem vai perceber que seu tipo sanguíneo não é o mesmo do seu pai e nem da sua mãe. A estudante vai confrontar a mãe, que foge da situação, mas ela terá a confirmação por meio de sua avó: ela não é filha de Carlão. Assim, ela começará uma busca para descobrir quem é o seu pai biológico.

O pai biológico de Jenifer faz parte do passado de Sol. Ainda segundo a colunista Carla Bittencourt, Jenifer vai acreditar que é filha de Ben (Samuel de Assis) por causa do romance que ele e sua mãe viveram no passado. Porém, a história pode revelar que ela é filha de Theo (Emilio Dantas).

Capítulo 07 - Segunda-feira, 23 de janeiro

Lui salva Sol e Jenifer, e Theo fica furioso. Clara repreende Theo, que se irrita ao saber que Ben falou sobre o show para a esposa. Jenifer tenta intimidar Lui. Clara ouve a conversa entre Rafael e Fred e fica arrasada. Sol e Jenifer chegam em casa com Lui, e Carlão o intimida. Sol lembra de Ben. Theo tira satisfações com Ben. Érika pede para Ivy tirar fotos constrangedoras de Sol e Lui. Ben se lamenta com Lumiar de sua discussão com Theo. Sol exige que Wilma altere seu contrato. Lumiar procura Theo e se incomoda com as investidas do amigo de Ben. Sol se acidenta na piscina, e Lui a salva. Ivy registra o momento do acidente com fotos, e Jairo percebe. Érika se anima com as fotos de Ivy.

Capítulo 08 - Terça-feira, 24 de janeiro

Theo conta para Lumiar que foi ao show da ex-namorada de Ben. Érika publica a foto de Sol e Lui. Lui leva Sol ao hospital e os dois tiram fotos com fãs. Sol e Lui se assustam ao verem a foto deles no site de Anthony Verão. Duda e Bryan tentam ajudar Carlão a conseguir novos alunos. Lui leva Sol para casa. A família de Sol não acredita na história que ela conta para justificar a foto. Sol se recusa a fazer um clipe com Lui como um casal. As pessoas na igreja fazem comentários maldosos, e Sol sofre. Vitinho acerta uma entrevista de Lui com Anthony Verão. Carlão arruma um emprego e propõe que Sol pare de trabalhar.

Capítulo 09 - Quarta-feira, 25 de janeiro

Lui acaba com a polêmica em torno de sua foto com Sol. A família de Sol se surpreende quando Marlene concorda que a filha continue dançando. Otávio convida Jenifer para uma festa, e Kate implora para ir com a amiga. Guiga destrata Jenifer e Kate, e Otávio as defende. Theo discute com Clara. Guiga provoca Fred na pista de dança, mas logo se afasta. Kate vê Fred sozinho e fica interessada. Rafael volta para casa, e Theo se enfurece. Guiga não gosta de ver Kate com Fred. Theo se encontra com Orfeu e reclama de Clara. Otávio se anima com a conversa com Jenifer. Kate e Fred se beijam. Theo leva flores para Clara. Guiga discute com Kate. A Polícia Federal chega à casa de Guiga para prender seu pai e impede todos de saírem da festa.

Capítulo 10 - Quinta-feira, 26 de janeiro

Ben fica impaciente ao saber que o cliente de Lumiar, pai de Guiga, foi preso no aeroporto com muito dinheiro. Fred vê Kate tirando foto de Guiga e a repreende com grosseria. Lumiar e Ben chegam ao aeroporto. Jenifer e Otávio se beijam no carro. Lumiar e Ben explicam para Guiga o que houve com seu pai. Érika critica Anthony por se gabar de uma notícia que não fez sucesso algum. Sol reclama de ter que fazer um clipe com Lui, e Vitinho a repreende. Ivy conta para Wilma que foi ela quem divulgou a foto de Sol e Lui no momento do acidente na piscina. Sol e Lui gravam o clipe. Carlão é assaltado.

Capítulo 11 - Sexta-feira, 27 de janeiro

Carlão segue com o bandido no carro e acaba se envolvendo em um acidente. Carlão volta para casa arrasado, e a família o consola. Carlão conversa com Joel sobre o conserto do carro. Sol pede um adiantamento para Lui, e Wilma se enfurece. Anthony mostra o clipe de Lui em seu site. Ben conversa com Emílio na cadeia. Guiga é chamada para depor. Theo assiste ao clipe, encantado por Sol. Lui se decepciona com as críticas de Wilma. Theo tenta convencer Ben a ir com ele ver Sol dançar. Lumiar leva Guiga para o Refúgio e ela se desespera. Theo aparece na casa de show, e Sol o reconhece. Ben mostra o clipe para Lumiar e a questiona sobre Lui. Theo tenta obrigar Sol a sair com ele.

Capítulo 12 - Sábado, 28 de janeiro

Ben confirma que Lui é o meio-irmão de Lumiar. Vitinho e Naira salvam Sol de Theo. Ivy sente ciúmes de Sol. Theo manda Orfeu dar uma lição em Vitinho. Lui vai ajudar Sol e acaba se trancando com ela no camarim. Lui e Sol trocam confidências. Os capangas de Orfeu conseguem entrar no show de Lui. Guiga pensa em como sair do Refúgio e pede ajuda a Fred. Guiga posta um vídeo falando sobre seu pai e se emociona. Os capangas de Orfeu pegam Vitinho. Theo recebe a foto de Vitinho machucado e fica satisfeito. Anthony acolhe Vitinho e denuncia o ataque com o retrato-falado dos dois homens. Orfeu tira satisfação com Theo por causa da exposição de seus capangas. Sol fala o nome de Lui enquanto dorme, e Carlão se surpreende.